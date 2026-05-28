Belgian Citizens' Perception of Economic Decline and Support for Government Measures

A study conducted by the University of Antwerp and ULB reveals that 75% of Walloons, 69% of Bruxellois, and 64% of Flemings believe that the Belgian economy has deteriorated. The survey also shows that the number of people who believe in the decline of the economy has increased compared to last year. The study further highlights the regional differences in perception and support for government measures.

Université d'Anvers et l'ULB montre des citoyens qui estiment que l'économie belge s'est dégradée : 75% des Wallons, 69% des Bruxellois et 64% des Flamands en sont convaincus.

Et surtout, ils sont plus nombreux à le penser que l'année dernière. En Wallonie, où la perception d'une économie en recul atteint trois répondants sur quatre, ce sentiment traverse une majorité d'électeurs dans pratiquement tous les partis : 87% des électeurs PTB, 82% des électeurs PS... et même chez les électeurs Engagés (64%) dont le parti est pourtant au pouvoir.

Une seule exception à ce constat : les électeurs du MR ne sont pas plus nombreux en 2026 qu'en 2025 à estimer que notre économie se détériore. À Bruxelles, le même schéma se constate avec une détérioration observée pour les électeurs PTB (81%), Défi (82%), Les Engagés (66%), PS (58%) et Ecolo (57%).

Les électeurs MR bruxellois sont, non seulement parmi ceux qui s'accordent le moins sur un fléchissement de l'économie (52%), mais sont aussi les seuls du pays à estimer qu'elle s'est améliorée, puisqu'ils étaient 60% à le penser en 2025. En Flandre, même si la tendance est également en hausse dans tous les partis, les résultats par électorats sont bien plus différents. Seuls les électeurs PTB-PVDA (77%) et Vlaams Belang (84%) sont majoritaires à penser que l'économie s'est détériorée.

C'est beaucoup plus partagé chez Anders (59%), au cd&v (56%), Vooruit (56%) et à la N-VA (52%), mais aussi de façon très surprenante chez Groen dont l'électorat est finalement le plus optimiste du paysage belge : seuls 45% d'entre eux jugent que l'économie est en déclin. Cette situation économique influence-t-elle l'avis des électeurs concernant les mesures socio-économiques du gouvernement De Wever ? L'une des mesures les plus spectaculaires, la limitation du chômage à deux ans, reste majoritairement soutenue.

Le soutien est majoritaire dans les trois régions, avec un soutien plus marqué en Flandre qu'en Wallonie et à Bruxelles, analysent Stefaan Walgrave (UAntwerpen), Jean-Benoît Pilet (ULB), Jonas Lefevere (UAntwerpen, VUB) et Hugo Spruyt (ULB, U Liège) les auteurs du sondage. La mise en œuvre de cette réforme et la perte des allocations après deux ans des premiers chômeurs ne semblent donc pas avoir modifié l'opinion publique sur cette réforme.

Dans le détail, seuls les électeurs PS, PTB et Ecolo en Wallonie et à Bruxelles, et le PVDA en Flandre y sont opposés. Notre enquête a aussi demandé l'avis des citoyens sur de nouvelles mesures prises plus récemment par le gouvernement fédéral dans le but de réduire les dépenses de l'État. Parmi celles-ci, le plan déposé par le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke qui consiste à renforcer les contrôles des travailleurs sous certificat médical de longue durée.

Cette mesure s'appuie sur un large soutien dans les trois régions du pays, de 72% à Bruxelles jusqu'à 82% en Flandre. Et dans les électorats régionaux, le soutien est massif parmi les électeurs wallons du MR (94%), des Engagés (86%) et même dans l'opposition : 64% au PTB, 61% au PS et 60% chez Ecolo.

Les proportions sont similaires à Bruxelles, même si les débats ne sont pas toujours évidents parmi les électeurs N-VA (96% de soutien), d'Anders (95%), du cd&v (84%), de Vooruit (83) et du Vlaams Belang (82%). Les électorats Groen (56%) et PVDA (50%) sont un peu plus partagés. La proposition de plafonner l'indexation automatique des salaires à 2%, pour les 4000 premiers euros, deux fois au cours de la législature fait également débat chez les électeurs.

Ainsi, moins d'un électeur sur trois est favorable à la mesure, avec assez peu de différences régionales (30% en Flandre, 27% à Bruxelles et 25% en Wallonie). Aucun électorat wallon, pas même ceux des partis au pouvoir (46% de favorables au MR, 35% aux Engagés), n'est favorable à la mesure. À gauche, l'opposition atteint 59% chez Ecolo, 66% au PTB et 68% au PS.

À Bruxelles, le soutien est encore plus faible (38% des électeurs Engagés et 36% des électeurs MR sont favorables) face à une opposition comprise entre 48% et 62% pour les partis de gauche. En Flandre, il n'y a qu'à la N-VA où une petite majorité d'électeurs (54%) est favorable à la mesure. Les opinions sont partagées chez Anders et défavorables dans tous les autres partis, y compris au cd&v et chez Vooruit au sein du gouvernement.

Il s'agit peut-être de la mesure la moins soutenue des trois régions du pays, et de tous les électorats : la hausse de la TVA. Pour rappel, lors des dernières négociations budgétaires, le gouvernement avait décidé d'augmenter la TVA sur certains biens et services





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Belgian Citizens Perception Of Economic Decline Support For Government Measures

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