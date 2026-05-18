The text discusses various topics such as the increasing number of Belgian couples crossing borders, the fourth position of Belgium among the most indebted EU countries, the debate on closing borders to Ebola, a teacher strike, the Brussels Pride celebration, the rape accusation against Patrick Bruel, the drone attack on Moscow, and the Ukraine-Russia conflict.

De plus en plus de couples belges sautent le pas et cela pourrait vous faciliter la vie : Faire un check-up La Belgique est le quatrième pays le plus endetté de l'Union européenne Vers une situation comparable à celle de la Grèce en 2014 pour notre pays ?

L'Europe doit-elle fermer les frontières face à l'épidémie d'Ebola Cela risque d'entraîner des mouvements sous le radar L'Europe doit-elle fermer les frontières face à l'épidémie d'Ebola Cela risque d'entraîner des mouvements sous le radar Plus de présence au Qatar que dans une commission parlementaire Georges-Louis Bouchez taclé par un député DéFIPluie de drones sur Moscou L'Ukraine frappe la Russie et estime que l'opération est tout à fait justifiée Tous les éléments sont réunis pour une épidémie de grande ampleur Un spécialiste belge alerte sur la nouvelle souche d'Ebola Une grève des enseignants débute ce lundi pour une durée de 10 jours À quelques semaines des examens l'appel de la CSC Enseignement pourrait perturber de nombreuses écoles Il faut continuer à être visibles dans la société La Brussels Pride fête ses 30 ans mais les militants appellent à rester vigilants Ils se disent presque tous en difficulté 9 enseignants sur 10 ne se sentent pas bien dans leur travail les avis varient en fonction des profils Cette alternative aux urgences est trop peu connue des Belges les experts plaident pour une réforme nécessaire Je ne sais pas ce que je ferais pourquoi les témoins d'une agression ont-ils autant de mal à intervenir Ils peuvent pourtant être punis par la loi J'ai beaucoup hésité avant de m'exprimer accusé de viols Patrick Bruel sort du silence Accusé de viols le chanteur français a posté ce dimanche soir un message sur Instagram Patrick Bruel réaffirme son innocence L'Europe doit-elle fermer les frontières face à l'épidémie d'Ebola Cela risque d'entraîner des mouvements sous le radar Tous les éléments sont réunis pour une épidémie de grande ampleur un spécialiste belge alerte sur la nouvelle souche d'Ebola Quelle gestion pour les déchets nucléaires en Belgique Et à quel coût Le budget financier de l'État n'est pas dans un très bon état C'est un choc l'annonce de Sandrine Dans bouleverse la villa avant la finale de Ma mère ton père C'est vraiment intenable c'est infernal Guy comme des milliers d'habitants du nord de Bruxelles ne supporte plus les passages fréquents d'avions Pluie de drones sur Moscou L'Ukraine frappe la Russie et estime que l'opération est tout à fait justifié





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