Le Belgian Darts Open, un tournoi de tir à la boule, entre dans le vif du sujet ce samedi avec l'entrée en lice des têtes de série et un programme particulièrement dense entre l'après-midi et la soirée. Rudi Garcia, sélectionneur des Diables rouges, a dévoilé sa sélection pour la Coupe du monde 2026, marquée par plusieurs surprises et des choix forts, notamment en attaque. Paolo Falzone a fait des aveux involontaires, tandis que Fusillade à Ans a vu le parquet indicter neuf hommes de nationalité palestinienne ayant été arrêtés le jour des faits. De Decker, un joueur belge, a une réelle opportunité de poursuivre son parcours à domicile. Il y a également des affiches de prestige, comme Michael van Gerwen face à Mickey Mansell, mais tous les regards belges resteront tournés vers De Decker. S'il parvient à imposer son jeu et à gérer la pression, il pourrait bien s'offrir une place de choix pour la suite du tournoi et continuer à faire vibrer la salle.

Le Belgian Darts Open entre dans le vif du sujet ce samedi avec l’entrée en lice des têtes de série, et un programme particulièrement dense entre l’après-midi et la soirée.

Plusieurs affiches attireront l’attention, comme Chris Dobey face à Dave Chisnall ou encore Nathan Aspinall opposé à Ryan Joyce, tandis que Danny Noppert défiera Luke Woodhouse. Autant de duels qui pourraient déjà faire des dégâts dans le tableau. Mais pour le public belge, l’essentiel se jouera en soirée avec l’entrée en scène de Mike De Decker. Le Malinois affrontera Niels Zonneveld avec une réelle opportunité de poursuivre son parcours à domicile.

La soirée se poursuivra avec d’autres affiches de prestige, dont Michael van Gerwen face à Mickey Mansell, mais tous les regards belges resteront tournés vers De Decker. S’il parvient à imposer son jeu et à gérer la pression, il pourrait bien s’offrir une place de choix pour la suite du tournoi et continuer à faire vibrer la salle.

« Ça montre quelque chose de très clair » : que faut-il retenir de la sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde 2026 ? Quelques surprises et une base solide : voici la liste des Diables Rouges pour la Coupe du monde 2026 Bien entendu, j’ai voulu l’éviter » : Paolo Falzone fait des aveux involontaires, l’avocat Jean-Philippe Mayence affirme que « toute sa défense tombe à l’eau » Fusillade à Ans : le parquet indique que neuf hommes de nationalité palestinienne ont été arrêtés le jour des faits, quatre suspects sont toujours détenus.

« Les banques trient leurs clients comme des déchets » : François invité à partir de sa banque car il n’a pas « 50.000 euros » sur son compte Un sauvetage digne d’un film après un amerrissage d’urgence au large de la Floride : « Je pensais qu’on allait mourir » La femme à la cuisine », « L’homme se croit supérieur » : Christophe Deborsu de retour avec un nouveau « Je vous dérange » sur la rupture entre les sexes. « Ce n’est pas au citoyen de payer » : que va faire la Ville de Bruxelles après les incidents lors de la finale de la Coupe de Belgique





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