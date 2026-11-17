Louise Robert et Matthieu Blazy remportent les Belgian Fashion Awards au Théâtre Elckerlyc. L'événement célèbre le talent belge avec A.F. Vandevorst et la reconnaissance des professionnels.

La prestigieuse cérémonie des Belgian Fashion Awards s'est tenue ce soir au Théâtre Elckerlyc d'Anvers, mettant à l'honneur les talents belges de la mode, tant sur la scène internationale qu'en coulisses. L'événement a distingué Matthieu Blazy, directeur créatif de Chanel, titré Designer de l'Année, ainsi que le jeune mannequin de 26 ans Louise Robert, élue Mannequin de l'Année. Cette soirée officielle souligne la domination continue du textile national sur la carte mondiale de l'élégance.

Remise des prix au Théâtre Elckerlyc

La soirée s'est ouverte sur une invitation explicite adressée aux 650 invités présents : s'habiller en belge. Cette consigne vestimentaire a été suivie à la lettre par les personnalités présentes, allant des marques locales émergentes aux figures dirigeantes de grandes maisons comme Maison Margiela, Versace et Prada. Le code vestimentaire visait à démontrer la vitalité du secteur national face à un public internationalisé. L'atmosphère restait tendue jusqu'aux dernières minutes, car le défilé de la cérémonie a commencé avec vingt minutes de retard sur l'horaire prévu initialement. Les hôtes de la soirée, Nora Gharib et Riadh Bahri de VRT NWS, ont ouvert le bal avec un humour linguistique caractéristique en choisissant l'anglais comme langue commune pour unir les Wallons et les Flamands.

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Designers et accessoiristes primés

La première récompense majeure a salué le duo An Vandevorst et Filip Arickx, fondateurs de la marque A.F. Vandevorst, couronnés Accessoireurs de l'Année. Leur retour sur le devant de la scène après la fermeture de leur label en 2020 a été récompensé par cette distinction. Six ans plus tard, les deux designers ont décidé de relancer la production de leurs icônes de bottes et sacs à main, très prisées sur le marché vintage. Lors de la remise du trophée, Filip Arickx a exprimé une émotion visible, remerciant le public pour le soutien constant qui a rendu cette renaissance possible. Leur œuvre, empreinte d'un style unique depuis 1997, confirme sa pertinence actuelle dans l'industrie contemporaine.

Reconnaissance des talents cachés

Au-delà des créateurs vedettes, la cérémonie a accordé une place centrale aux artisans et gestionnaires derrière la scène. Serge Carreira, président du jury, a insisté sur le fait que la mode est un récit collectif nécessitant l'apport de nombreux professionnels. Trois prix ont ainsi été décernés pour honorer ceux qui structurent l'industrie : Entreprise de l'Année, Professionnel Créatif de l'Année et Changemaker de l'Année. Ce dernier prix vise spécifiquement les individus favorisant l'inclusion, la durabilité et l'ouverture aux nouvelles générations au sein du secteur vestimentaire belge.

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Louise Robert élue Mannequin de l'Année

La catégorie Mannequin de l'Année, introduite l'année précédente, a été remportée par Louise Robert. Bien que son nom puisse sembler moins familier au grand public, elle incarne désormais le visage emblématique du parfum Zadig de la marque Zadig & Voltaire. Sa victoire témoigne de la production exceptionnelle de modèles belges qui dominent les podiums parisiens, milanais, londoniens et new-yorkais. La présence régulière de visages belges sur les défilés internationaux confirme la puissance du pays sur cette niche spécifique du luxe.

Impact durable et visibilité future

Cette édition des Belgian Fashion Awards démontre la capacité du tissu industriel local à coexister avec les géants du secteur global. En célébrant autant les créateurs exécutifs que les mannequins, la soirée offre une plateforme essentielle pour une reconnaissance nationale souvent absente. Les lauréats comme Matthieu Blazy et Louise Robert continuent d'élever le prestige des produits made in Belgium. La visibilité accrue offerte par ces distinctions contribue à renforcer la compétitivité future des acteurs belges sur la scène mondiale.