Belgian Finances: Is the Country in Default?

The article discusses the financial situation of Belgium, specifically the explosion of debt and deficit, and the rejection of the term 'default' by Gilles Vanden Burre, co-president of the Ecolo party. It also mentions the upcoming RTL info special on Belgian finances and the criticism towards the current government's handling of the situation.

La Belgique est-elle en faillite ? Face à l'explosion de la dette et du déficit, Gilles Vanden Burre rejette ce terme. Le coprésident d'Ecolo défend une meilleure redistribution des richesses et regrette l'échec de la réforme fiscale sous la Vivaldi.

Toute cette semaine, RTL info organise une opération spéciale consacrée aux finances publiques. Avec une question centrale : la Belgique est-elle vraiment faillite ? Le mot est fort, mais les faits sont là. La Belgique est le quatrième pays le plus endetté d'Europe et le gouvernement fédéral va devoir trouver plusieurs milliards d'Euros pour combler le déficit.

Depuis deux ans, notre pays est dans le viseur de l'Union européenne parce que son déficit est trop important. Invité sur le plateau du RTL info 19h, le co-président d'Ecolo Gilles Vanden Burre a tenu à tempérer cette appellation de faillite. L'enjeu est de redistribuer de manière juste cette richesse. L'enjeu est aussi d'avoir des choix politiques justes qui financent la santé, nos services publics etc. Et qui à la fois redonnent du pouvoir d'achat à nos concitoyens.

Gilles Vanden Burre l'admet : s'il est critique des réformes et des propositions faites par le gouvernement en place, les anciens gouvernements ne sont pas exempts de tout reproche également. Dans la dernière législature, son parti, Ecolo, était notamment aux commandes, dans la majorité Vivaldi. L'écologiste a admis une erreur qu'il aurait aimé ne pas faire.

Il y a un élément très important que je regrette de la période Vivaldi, c'est que nous n'avons pas abouti sur la réforme fiscale pour diminuer l'impôt pour les classes moyennes. Nous n'avons pas abouti parce que le dossier, à l'époque, avait été notamment bloqué par le MR. L'idée était de faire baisser de plusieurs centaines d'euros par mois pour les classes moyennes et on n'a pas pu le faire, je le regrette parce que la fiscalité doit être juste.

La justice en Belgique, c'est aussi de diminuer l'impôt sur le travail et d'aller rechercher des moyens ailleurs. Eau impropre à la consommation dans plusieurs communes : quand les habitants pourront-ils à nouveau la boire ? Orages attendus ce mardi et dans les prochains jours en Wallonie : faut-il craindre de nouvelles inondations ? Gros incendie dans le Brabant wallon : de grosses fumées se dégagent depuis Rebecq, que se passe-t-il ?

Face à Buxant : On n'est plus à l'heure des cadeaux : le ministre Jeholet alerte sur la situation financière de la Wallonie et annonce des mesures difficiles. Les caisses sont vides sauf pour le portefeuille des ministres : Fernand se demande si les politiques aussi se « serrent la ceinture » ? La Belgique en faillite ? Vous devez vous inquiéter, selon David Clarinval, ministre de l'Économie.

Il gémissait, et vous l'avez regardé mourir : au procès du drame de Strépy, Me Gelay pointe le manque d'humanité de Paolo Falzone. Les Belges s'attendent au pire : voici comment ils voient l'évolution des finances publiques pour les deux prochaines années. Toute cette semaine, RTL info s'intéresse à la situation financière de la Belgique à travers une opération spéciale : Belgique, la faillite ? Dans ce contexte, un sondage Cluster17 a été réalisé à la demande de notre rédaction.

Il livre des résultats interpellants et montre à quel point les Belges sont critiques envers l'état des finances publiques. La dette est à son niveau le plus haut depuis la 2e guerre mondiale : la Belgique vit-elle au-dessus de ses moyens ? Comment jugez-vous les finances publiques de la Belgique ? Notre dernier sondage révèle des chiffres interpellants.

Il y aura des mesures que personne ne trouvera agréables : Bart De Wever en quête de 7 milliards pour assainir les finances belges. Les caisses sont vides sauf pour le portefeuille des ministres : Fernand se demande si les politiques aussi se « serrent la ceinture » ? Eau impropre à la consommation dans plusieurs communes : quand les habitants pourront-ils à nouveau la boire ?

Après les inondations et coulées de boue du week-end, l'eau reste impropre à la consommation dans plusieurs communes. Les analyses en cours diront ce mardi si les habitants de Nivelles, Sambreville et Jemeppe-sur-Sambre peuvent à nouveau boire l'eau du robinet





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