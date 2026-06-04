Belgian Government Emits New Bonds, Raising Funds for Debt Repayment

The Belgian government has issued new bonds, raising funds to repay its debt. The bonds come in two options: one-year and eight-year bonds, with interest rates of 2.5% and 3.3% respectively. The money raised from these bonds is used to roll over the existing debt, as the government does not repay the debt when it matures. The bonds also serve as a symbol of investor confidence and a tool for communication with foreign investors.

Ce jeudi, la Belgique émet de nouveaux bons d'État. Près de 263 millions d'euros ont déjà été souscrits, avec deux options proposées : un bon à un an et un bon à huit ans, aux taux de 2,5 % et 3,3 % brut.

Mais que fait l'État de cet argent, et quel est l'intérêt pour lui d'émettre ces bons ? Lorsqu'on investit dans un bon d'État émis par l'Agence fédérale de la dette, on le fait d'abord pour placer son argent, mais aussi pour soutenir son pays. L'argent prêté à l'État n'est pas tracé : on ne choisit pas dans quoi on investit. L'État en fait ce qu'il veut, mais il utilise surtout ces fonds pour rembourser sa dette.

C'est ce qu'on appelle 'rouler la dette' : faire un nouvel emprunt pour rembourser le précédent. Charlotte de Montpellier, économiste chez ING, décrit ce mécanisme : 'Chaque année, il y a de la dette qui arrive à échéance et cette dette, l'État ne la rembourse pas. En fait, il réémet de la nouvelle dette pour rembourser la dette précédente.

Si vous avez acheté un bon d'État il y a cinq ans, avec une durée de cinq ans, eh bien aujourd'hui, vous allez récupérer votre argent. Mais l'État n'a pas cet argent dans une caisse. Donc, pour vous rendre votre argent, simplement, il va créer, émettre de la nouvelle dette. On fait 'rouler la dette'.

Les bons d'État représentent moins d'1 % de la dette belge. Ils ne sont donc pas indispensables, mais présentent deux avantages : ce sont des prêts moins chers pour l'État, et ils constituent un bon signal, un symbole vis-à-vis des investisseurs étrangers. Etienne de Callatay, économiste, développe : 'Ça montre que les Belges sont riches. L'État belge est pauvre, mais la nation belge est riche.

Donc nous pouvons financer en Belgique notre dette. Premier signal important. Deuxième signal utile, c'est de faire savoir que les Belges ont encore confiance dans leur propre État puisqu'ils sont prêts à lui prêter. Si demain les Belges ne devaient plus souscrire aux bons d'État, ça voudrait dire qu'ils se méfient.





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