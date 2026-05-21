Belgian News: 14,700 People Abroad Receiving Belgian Sickness Benefits

The article discusses the number of people residing abroad who receive sickness benefits from the Belgian State, as revealed by the Inami. It also mentions the increase in the number of employees on sick leave for more than a year and the increase in the number of people receiving Belgian sickness benefits who are residing abroad.

Environ 14.700 personnes résident à l'étranger, mais perçoivent une indemnité de maladie versée par l'État belge, selon des chiffres de l' Inami révélés ce jeudi par Het Laatste Nieuws.

En 2025, la Belgique comptait plus de 576 000 salariés et travailleurs indépendants en arrêt maladie depuis plus d'un an. Parmi eux, 14 713 résident à l'étranger mais perçoivent des indemnités de l'État belge, selon des chiffres de l'Inami relayés par Het Laatste Nieuws. Par rapport à 2020, ce groupe a augmenté de 58 %, tandis que le nombre total de personnes en arrêt maladie de longue durée a progressé de 22 %.

Les caisses d'assurance maladie n'ont pas encore d'explication à cette hausse. La plupart des personnes en arrêt maladie de longue durée domiciliées à l'étranger vivent en France (45 %), en Espagne (12,8 %) et aux Pays-Bas (9,7 %). Selon la caisse d'assurance maladie, ces statistiques incluent probablement aussi un nombre important de travailleurs frontaliers.

Non-indexation partielle des salaires et hausse des accises sur les produits pétroliers : le vote, c'est aujourd'hui 'Plus on reste à la maison, plus c'est difficile' : le patron de l'Inami convaincu que les arrêts maladies doivent être plus courts.

'Entendre mes mots dans la bouche de Barack Obama…' : en faisant une simple recherche Google, Emilie tombe sur une scène totalement folle. Plus on reste à la maison, plus c'est difficile : le patron de l'Inami convaincu que les arrêts maladies doivent être plus courts.

'Alerte aérienne ! Rendez-vous immédiatement dans un abri ou un endroit sûr' : un aéroport européen fermé en raison d'une menace de drone. Le Parlement wallon adopte 'Job+', une réforme vivement contestée par l'opposition : 'Des contrats jetables'. Y a-t-il un risque de voir Ebola arriver en Europe et en Belgique ?

Le virologue Emmanuel André répond. Procès Falzone : Me Mayence demande à la Cour de requalifier le meurtre du Gille D'Andrea en assassinat, 'c'est un choix qu'il a fait'. La circulation ferroviaire est interrompue entre Froyennes (Tournai) et Mouscron à la suite d'un accident à un passage à niveau à Estaimpuis. Les Belges sous pression au travail : selon une nouvelle étude, la charge augmente et le risque de burn-out inquiète.

Comment fait-on pour ne pas faire grève ? : des écoles et professeurs ne rejoignent pas le mouvement. Les professeurs en grève peuvent-ils vraiment empêcher l'accès aux écoles ?

'C'est un droit qui ne va pas plus loin que ça'. Hausse des prix des carburants : quel est l'impact sur le ménage belge moyen ?

'Ça pèse vraiment sur le portefeuille'. Après plusieurs semaines de report, la loi-programme doit enfin être votée à la Chambre des représentants ce jeudi. C'est une loi qui contient plusieurs réformes importantes de l'accord de gouvernement qui va avoir un impact sur le portefeuille des citoyens





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Belgian News Sickness Benefits Employees On Sick Leave Residing Abroad Belgian State Inami Increase Number Employees Sick Leave More Than A Year Belgian State Inami Increase Number Employees Sick Leave More Than A Year Belgian State Inami Increase Number Employees Sick Leave More Than A Year

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Jordan Bardella to speak at Belgian parliament, a year ahead of French presidential pollsJordan Bardella, president of La République En Marche, is set to speak at the Belgian parliament on June 11, a year before the French presidential elections. He will defend his vision of 'an independent Europe'.

Read more »

Police londonienne passerait examen des rôles de 15,000 personnes et 700 organisations dans le Grenfell TowerThe Metropolitan Police Commissioner, Kevin Southworth, announced that the police would be transmitting the files related to the Grenfell Tower disaster this autumn, having investigated the role of 15,000 individuals and 700 organizations. 57 individuals and 20 businesses are suspected of committing criminal offenses, including negligent or public misconduct homicides.

Read more »

LIVE Belastingcallcenter van WinWin halfweg: al bijna 700 oproepenLIVE Volg hier de beste tips en het laatste nieuws uit de Belastingspecial van VRT-consumentenprogramma WinWin.

Read more »

Law-Programme Reforms Affecting Belgian CitizensLa loi-programme propose des non-indexations des salaires et des allocations, ainsi que des hausses des taxes sur certains produits pétroliers. Les réformes visent à réduire les revenus des citoyens en augmentant les charges sociales.

Read more »