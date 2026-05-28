Belgian News Headlines

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Pourquoi la consommation d'insectes est-elle aussi peu populaire ?

« On consomme des huîtres, donc on pourrait s'habituer » « Maman, j'ai tué des gens » : la mère de Paolo Falzone raconte l'appel téléphonique avec son fils le jour du drame Le collectif « Mars Attacks ! », « la réponse à un dialogue de sourds » ?

Les profs de plus de 250 écoles se mobilisent de manière un peu particulièreLe patron de la Loterie Nationale s'interroge sur une pratique particulière de ses concurrents : « Ça devient peut-être attractif pour une autre activité » Pour eux, c'est le McDonald's » : ces insectes sont de plus en plus nombreux dans notre pays et leur présence est dangereuse En Belgique, un insecte commence à s'installer de plus en plus et pourrait mettre en danger notre écosystème. Rudy Caparros, entomologiste à la Faculté des Sciences Agronomiques de Gembloux était l'invité du RTL info Signatures, et évoque cette espèce dangereuse pour l'homme.

Il m'a menacé, il me devait 986 euros » : Clara adopte un Carlin et lui découvre « un grave problème », l'éleveur soupçonné de faire des ventes « à la chaîne » Maman, j'ai tué des gens » : la mère de Paolo Falzone raconte l'appel téléphonique avec son fils le jour du drame Le collectif « Mars Attacks ! », « la réponse à un dialogue de sourds » ?

Les profs de plus de 250 écoles se mobilisent de manière un peu particulière Accident à Buggenhout : voici ce que l'on sait sur les circonstances de l'accident et sur l'état des blessés Un projet d'accord entre l'Iran et les États-Unis ?

« C'est une totale invention » Le patron de la Loterie Nationale s'interroge sur une pratique particulière de ses concurrents : « Ça devient peut-être attractif pour une autre activité





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Multiple news: school refusal for medical part-time, Cannes 'award' for Virginie Efira, bus-train collision, Bart De Wever criticism, student hospitalized, heat wave rules, air conditioner sales, level crossing danger, Bpost agreement, chemical leak in US, fight involving De Lijn agents, Tubize fire displacementThis news summary covers several Belgian and international stories: a student with long COVID denied medical part-time by school, Virginie Efira receiving a negative award from a French newspaper, a school bus hit by a train with driver tests negative, Bart De Wever calling something 'total waste of public money', a student hospitalized after trip with pain dismissed as stress, employer obligations during heat waves, rising air conditioner sales and costs, dangerous level crossings in Belgium, pending Bpost agreement, US chemical plant accident with fatalities, violent fight injuring transport and police officers, and a resident displaced by Tubize fire after renovation.

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