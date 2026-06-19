Belgian News Headlines

A collection of news headlines from various sources in Belgium, covering topics such as inceste, climate change, sports, and more.

En Belgique, un million de personnes ont été victimes d'un inceste dans leur vie, Marie et Ariane témoignent : 'C'est là qu'il en profitait'. Chaleur accablante et orages : alerte orange sur une partie du pays, appel 'à la plus grande prudence', le numéro 1722 activé.

Avec les fortes chaleurs, certains médicaments peuvent conduire à des effets secondaires : voici lesquels. L'équipe la plus maltraitée du tournoi : un adversaire des Diables Rouges va porter plainte contre la FIFA. Gros malaise à la Coupe du Monde : le sélectionneur portugais négocie pour devenir l'entraîneur... du club de Cristiano Ronaldo. Attention aux fortes chaleurs et à ce mal méconnu : 'C'est une urgence qui peut conduire à la mort'.

Les femmes et les hommes ne sont pas exposés de la même manière aux fortes chaleurs en raison de différences physiologiques, explique une spécialiste de l'UCLouvain. Si la transpiration et la régulation thermique varient selon le sexe, les fluctuations hormonales féminines jouent également un rôle important dans la capacité du corps à supporter les épisodes de canicule. Une urgence nationale : un sondage révèle l'ampleur de l'inceste en Belgique, près d'une personne sur dix en a été victime.

Radio Contact et bel RTL bousculent le marché radio en Belgique et séduisent plus d'un million d'auditeurs. Selon ce grand patron du secteur, la Belgique est désormais mieux placée que la France pour faire du vin : 'On peut être très fiers'. Guerre au Moyen-Orient: près de 90% des entreprises du secteur de la construction confrontées à des hausses de prix des matériaux.

Condamné mercredi par la cour d'assises du Hainaut à 27 années de prison pour 7 meurtres et 79 tentatives de meurtre, Paolo Falzone a été arrêté immédiatement après le verdict. Selon les informations de RTL info, il a été transféré ce vendredi dans une cellule à trois détenus, faute de places disponibles. Chaleur accablante et orages : alerte orange sur une partie du pays, appel 'à la plus grande prudence', le numéro 1722 activé.

Le mieux est de les laisser se rassurer par eux-mêmes : les conseils d'une experte pour aider les chiens et les chats pendant les orages. Une centaine de points Mondial Relay rayés de la carte en Belgique, et ce n'est pas sans conséquence pour les petits commerces : 'L'afflux va diminuer'. Une scène totalement insolite : à Visé, une école n'a pas pu faire passer le CESS et le CE1D contrairement à l'école voisine, qui a pourtant la même direction.

Un adversaire des Diables Rouges va porter plainte contre la FIFA. Radio Contact et bel RTL bousculent le marché radio en Belgique et séduisent plus d'un million d'auditeurs





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Belgium Inceste Climate Change Sports Climate Incest Climate Change Sports Incest Climate Change Sports

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Les réseaux sociaux en ébullition après les dernières news de la Coupe du MondeLa Coupe du Monde continue de faire parler d'elle, avec des news qui exploseront sur les réseaux sociaux. L'arbitre d'Angleterre-Croatie a fait preuve de comportement inacceptable, tandis que Paolo Falzone, condamné à 27 ans de prison, pourrait en sortir dans 5 ans grâce à la détention préventive.

Read more »

Belgian Pro League: Changes for Season 2026-2027, New Champions Will Be Decided by Week-end of May 21, 2027The Belgian Pro League has announced changes for the upcoming season, including the removal of midweek matches and the scheduling of the final round for the weekend of May 21, 2027. The first Super Sunday of the season will take place on August 30, with two important matches.

Read more »

Belgian UFO Wave: A Mysterious PhenomenonThe Belgian UFO wave, also known as the 'vague belge des ovnis', was a period between 1989 and 1991 when hundreds of Belgians reported seeing unidentified flying objects (UFOs) in the sky. The wave was one of the most documented and mysterious phenomena in history, with the Belgian authorities and military taking action to investigate and understand the sightings.

Read more »

Radio Contact et bel RTL bousculent le marché radio en Belgique et séduisent plus d’un million d’auditeursLes derniers résultats du Centre d’Information sur les Médias (CIM), couvrant la période de janvier à avril 2026, bousculent le paysage radiophonique belge. Porté par les performances historiques de Radio Contact et le renouveau de bel RTL, le groupe RTL Belgium s’impose désormais comme le nouveau leader sur la cible stratégique des 18-54 ans.

Read more »