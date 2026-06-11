Belgian officials reveal that the number of long-term sick leave recipients is underestimated

The article discusses the discrepancy between the official number of long-term sick leave recipients in Belgium and the actual number, which is lower due to the exclusion of certain categories of employees, such as those on long-term sick leave and those who have not been classified as disabled.

Les 576.643 malades de longue durée recensés en Belgique ne reflètent pas toute la réalité. Des milliers de fonctionnaires statutaires absents depuis plus d’un an échappent aux statistiques officielles.

La Belgique compte officiellement 576.643 malades de longue durée, mais ce chiffre est sous-estimé dans la mesure où les fonctionnaires statutaires absents depuis plus d’un an ne sont pas repris dans les statistiques officielles, écrit, jeudi, Het Laatste Nieuws après avoir interrogé plusieurs services. Aucun du demi-million de fonctionnaires statutaires n’est repris dans ces statistiques parce que, jusqu’il y a peu, un fonctionnaire malade continuait à percevoir l’intégralité de son salaire et ne dépendait pas d’une indemnité de la mutuelle.

Une fois le quota individuel de «jours de maladie» épuisé, l’employeur pouvait se tourner vers Medex, le service médical de l’administration fédérale. Les personnes qui ne pouvaient plus travailler étaient alors envoyées en «pension pour maladie». Fin janvier 2026, 86.911 fonctionnaires relevaient de ce système. Mais ce chiffre n’inclut pas les fonctionnaires statutaires malades de longue durée qui n’ont pas été placés en invalidité.

A ce niveau-là, chaque service, jusqu’aux niveaux locaux, dispose de ses propres chiffres plus ou moins à jour. A titre d’exemple, le journal a sondé plusieurs services publics. Le SPF Santé publique recensait, fin 2024, 583 fonctionnaires fédéraux malades. La police fait état de 291 malades de longue durée, la Défense, qui applique une limite de six mois, compte 119 dossiers.

HR Rail évoque «une quarantaine» de cas, l’administration wallonne 181 malades. La région de Bruxelles-Capitale aurait refusé de communiquer des données récentes tandis que la Flandre exprime ses données en pourcentage. Si le chiffre de 2.750 malades est évoqué pour l’enseignement flamand, aucun chiffre n’est disponible pour l’enseignement francophone. Placé sous contrôle judiciaire plutôt qu’en détention provisoire, voici les conditions très strictes que Patrick Bruel doit respecte





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Belgian Officials Sick Leave Recipients Underestimation Exclusion Of Certain Categories Long-Term Sick Leave Disabled

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