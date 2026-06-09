Belgian Prime Minister Bart De Wever Criticizes European Combat Aircraft Program Failure, Highlighting Disagreements with France and Germany

Belgian Prime Minister Bart De Wever has criticized the failure of the European Combat Aircraft (SCAF) program, highlighting disagreements between France and Germany. He described the decision as 'stupid' and an example of 'arrogance' from the main partners of the project, France and Germany.

Le Premier ministre Bart De Wever a critiqué l'échec du programme européen d'avion de combat SCAF , dénonçant une décision 'stupide' et des désaccords entre la France et l'Allemagne.

Le Premier ministre belge Bart De Wever a fustigé mardi l'abandon du développement de l'avion de combat Scaf, une décision 'stupide' illustrant à ses yeux l''arrogance' des principaux partenaires du projet, la France et l'Allemagne.

'J'ai été extrêmement déçu de lire que la France et l'Allemagne n'avaient pas pu s'entendre sur le développement (de ce projet). Quelle perte de temps, quelle arrogance !

', a-t-il dénoncé, lors d'une conférence organisée par le think tank 'Friends of Europe' sur le thème du marché unique. Sur fond de menace russe et de désengagement du partenaire américain, il est indispensable pour les pays européens d'envisager leur défense collectivement, avec des projets communs, particulièrement dans la défense aérienne, a expliqué M. De Wever.

'Penser qu'on peut développer un avion de combat seul, ou le faire plus rapidement seul, est simplement ignorer la réalité. C'est de la pure stupidité', a insisté le dirigeant conservateur flamand. Lundi, le gouvernement allemand a annoncé que le chancelier Friedrich Merz et le président français Emmanuel Macron étaient parvenus à un constat de désaccord entre Airbus et Dassault Aviation sur la construction d'un avion de combat commun. Un propos qui a ensuite été confirmé par l'Elysée.

Lancé en 2017 par M. Macron et la chancelière allemande Angela Merkel, rejoints par l'Espagne deux ans plus tard, le système envisagé devait comprendre un avion et des drones reliés entre eux par un système de communication numérique innovant, 'un cloud de combat'. Décrit comme le Système de Combat Aérien du Futur, il était censé constituer l'épine dorsale de la puissance aérienne des Français et des Allemands à partir des années 2040.

Le Scaf devait remplacer à long terme l'Eurofighter Typhoon en Allemagne et le Rafale de Dassault en France. La Belgique participait depuis 2023 au projet avec le statut d'observatrice.

Le gouvernement précédent avait engagé 68 millions d'euros au titre de recherche et développement, dont une petite partie seulement -entre 10 et 20 millions- avait été dépensée au profit d'entreprises et de centres de recherche belges, selon des informations communiquées à la Chambre en février par le ministre de la Défense, Theo Francken.

'Le Scaf est mort. Le fossé entre Airbus et Dassault était trop grand', a commenté sur X le nationaliste flamand, en rappelant son credo atlantiste.

'Pour ceux qui rêvent d'une armée européenne, le réveil est douloureux. Les politiques qui continuent de présenter ce projet comme la solution miracle trompent les gens. (... ) L'OTAN reste la pierre angulaire de notre défense collective.

Les États membres de l'Union européenne doivent assumer une responsabilité bien plus grande dans la défense conventionnelle de notre continent. Nous devons œuvrer pour davantage d'intégration et de partenariats entre nos industries de défense européennes, mais cela demandera encore beaucoup de temps et d'énergie. Le protectionnisme est encore très présent. Rome ne s'est pas construite en un jour', a conclu M. De Wever





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