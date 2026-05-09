Belgian rider regrets misplaced opportunity

Wout Van Eetvelt regrets missing a chance to podium in the Tour de France, after finishing in 13th place.

Le coureur belge de 24 ans, qui a finalement terminé la 13e place, a regretté 'une occasion manquée' lors de l'interview télévisée d'après course.

'Mais je me suis senti très fort et c'est ce que je retiens d'aujourd'hui. ', 'Je sais que dans un bon jour, je peux m'accrocher à des coureurs comme Vingegaard ou Pellizzari, mais je n'ai pas souvent l'occasion de le montrer. Cétait enfin le cas aujourd'hui.

', a estimé Van Eetvelt. 'Mais ces deux coureurs sont incroyablement forts. Même dans la descente, j'avais du mal à rester au contact de Vingegaard.

', Le Brabançon a surtout laissé ses deux compagnons d'échappée faire les efforts. 'Je comptais sur le fait que ces deux coureurs, qui visent le général, continueraient à travailler pour prendre au moins les secondes de bonification. Nous roulions pour le maillot rose et j'ai mal jugé la situation. Le rythme a baissé, nous nous sommes un peu trop regardés, et les autres sont revenus. Dommage'





