Belgian Team Qualifies for Final in Handball Wheelchair Tournament

A Belgian team has qualified for the final of a handball wheelchair tournament in France, thanks to their hard work and collaboration with a French club. The team has been playing regularly in France and other neighboring countries, aiming to improve and gain experience against stronger opponents.

Bercy aura un petit accent belge ce dimanche, un accent liégeois précisément ! Ils seront nombreux à faire le déplacement pour soutenir l'équipe à Bercy.

Les proches des joueurs et joueuses garniront les tribunes, en plus d'un car de supporters d'Yvois Carignan venus directement de la petite ville ardennaise. Coach et joueuse de l'équipe : 'Ça fait quelques années qu'on a notre équipe belge, Cap2Sport, et depuis deux/trois ans on va régulièrement en France pour jouer des tournois amicaux. L'année passée on a intégré un championnat de la Ligue Grand Est qui regroupe des équipes telles que Célestat, Gérardmer, Forbach. Des formations du nord-est.

Et pour pouvoir jouer de façon officielle il fallait qu'on s'associe à un club français pour pouvoir jouer officiellement, avec une licence française. Et donc après discussion on a trouvé le club d'Yvois Carignan, qui acceptait de collaborer avec nous pour qu'on puisse se licencier en France et jouer sous leur nom.

Donc on s'est associé à eux en ce début d'année, ce qui nous a permis de jouer les championnats officiels de France dont la Coupe de France à quatre contre quatre. Et c'est comme ça qu'on s'est qualifié pour ce week-end à Bercy. C'est dû à un manque de handball fauteuil en Belgique. Actuellement on est encore la seule équipe compétitive de handball en chaise chez nous.

Il y a quelques endroits où on joue au handball fauteuil mais de manière ludique, pas compétitive. Donc nous pour évoluer il fallait quand même qu'on se rende dans les pays voisins. On joue régulièrement en France, au Luxembourg, en Allemagne ou encore aux Pays-Bas. Mais il n'y a vraiment que la France qui est lancée dans des championnats.

Il y a quelques années, la fédération française de handball a repris le handball fauteuil sous son aile. Et depuis maintenant quelques années ils ont une équipe nationale officielle qui dispute les championnats d'Europe et du Monde. Donc la France est très développée au niveau du handball fauteuil. Et nous pour progresser on doit aller chercher plus forts et plus évolués dans la discipline.

C'est pour ça qu'on s'est retourné vers la France. Et aussi parce que ça faisait déjà quelques années qu'on y jouait dans des championnats amicaux donc on avait déjà quelques contacts. Tout le monde ne voyait pas forcément d'un bon œil l'arrivée d'une équipe belge dans le championnat français, malgré la collaboration avec Yvois Carignan, mais globalement l'accueil a été chaleureux.

Au départ il y avait des gens pour et des gens contre notre arrivée dans le championnat mais au final je pense que ça se passe plutôt bien. On s'est lié d'amitié avec plusieurs joueurs de différentes équipes qui sont contents de nous retrouver. Et puis je pense que ça amène un peu de nouveauté dans le championnat vu qu'ils rencontraient en général les mêmes équipes. Nous, on est très reconnaissants qu'ils nous acceptent pour pouvoir évoluer.

Parce que ce sont quand même des très bonnes équipes et si on ne joue jamais contre des équipes plus fortes que nous, on n'évolue pas. Au terme d'une première saison dans le championnat et en Coupe de France, l'équipe s'est qualifiée brillamment pour la finale. Un sérieux accomplissement pour toute l'équipe : 'On a travaillé énormément ces dernières années... On s'entraîne deux fois par semaine, on a fait énormément de tournois.

En moyenne on est en déplacement une à deux fois par mois. On fait des heures et des heures de route. Ça a été beaucoup de travail fourni par les joueurs et par le staff. Donc pour nous en effet c'est un accomplissement de tout ça.

Et puis en ce qui concerne cette saison, on s'est battu pour avoir une équipe, on s'est beaucoup entraîné dans une discipline qu'on ne connaissait pas, le quatre contre quatre. Nous, on a l'habitude de jouer en six contre six. On a beaucoup bossé, on a mis des choses en place, et le travail a payé. C'est un accomplissement et on est très fier de tout ça.

Et pour cette finale face à Lons-le-Saunier, l'ambition sportive est là, mais également l'envie et le besoin de savourer ce moment exceptionnel : On y va dans l'espoir de gagner. On va tout faire pour. On rencontre un adversaire qui est plus habitué à ce genre de situations que nous. C'est surtout ça qui est motivant, qui est enrichissant.

Je pense qu'on va profiter de l'infrastructure, de l'organisation car ce sont des choses dont on n'a pas l'habitude. Oui, il y a l'objectif de victoire mais je pense qu'il faut prendre beaucoup de plaisir, jouer, profiter... pour revenir sans regret et des étoiles plein les yeux





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