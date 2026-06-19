Belgian UFO Wave: A Mysterious Phenomenon

The Belgian UFO wave, also known as the 'vague belge des ovnis', was a period between 1989 and 1991 when hundreds of Belgians reported seeing unidentified flying objects (UFOs) in the sky. The wave was one of the most documented and mysterious phenomena in history, with the Belgian authorities and military taking action to investigate and understand the sightings.

Entre fin 1989 et 1991, des centaines de Belges ont déclaré avoir observé des objets volants non identifiés dans le ciel, une période connue sous le nom de 'vague belge des ovnis'.

Les observations se sont multipliées dans plusieurs régions de la Belgique, avec des gendarmerie signalant des phénomènes inexpliqués et des témoins détaillant leurs expériences avec beaucoup de détails. Les autorités ont pris des mesures pour recueillir les témoignages et analyser les preuves, tandis que l'armée a tenté de les intercepter. Malgré les recherches, le mystère reste entier après trente-sept ans





RTL sport / 🏆 10. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Belgian UFO Wave UFO Sightings Investigation Military Involvement Mystery

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Mauvaise nouvelle pour les Belgian Lions : blessé, Ajay Mitchell ne jouera pas encore avec eux cet été'C'est avec une grande déception que j'annonce ne pas rejoindre l'équipe nationale pour le prochain rassemblement. Après...

Read more »

Vague de chaleur et orages de grêle en BelgiqueLa Belgique fait face à une vague de chaleur avec des températures pouvant dépasser 35 degrés, notamment en Flandre. Des orages de grêle sont également attendus dans les prochains jours. Le KMI a émis des avertissements code jaune pour l'ensemble du pays, sauf la côte samedi.

Read more »

Belgian Pro League: Changes for Season 2026-2027, New Champions Will Be Decided by Week-end of May 21, 2027The Belgian Pro League has announced changes for the upcoming season, including the removal of midweek matches and the scheduling of the final round for the weekend of May 21, 2027. The first Super Sunday of the season will take place on August 30, with two important matches.

Read more »