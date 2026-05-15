België, Israël en de boycot van Nederland bij Eurovisiesongfestival

België treedt op als vertegenwoordiger van de Europese Unie bij het Eurovisiesongfestival 2026. De huidige editie wordt geleid door de RTBF en vindt plaats in Wenen. Israël neemt deel aan dit Songfestival, maar deze beslissing veroorzaakt controverse bij Nederland, Spanje, Slovenië, Ierland en IJsland. De zangeres Essyla uit België is door de RTBF gekozen om haar te vertegenwoordigen met het lied 'Dancing on the ice'. Verder wordt er over nagedacht wat Nederland volgende tijd gaat doen en of de NPO de besluitvorming volgend jaar zal doen in juni.

België wordt vertegenwoordigd op het Eurovisiesongfestival 2026 door zangeres Essyla met het lied 'Dancing on the ice'. Zij werd gekozen door de RTBF en het Songfestival vindt dit jaar plaats in Wenen .

Israël neemt deel aan het Eurovisiesongfestival, wat grote controverse heeft veroorzaakt. Nederland, Spanje, Slovenië, Ierland en IJsland hebben zich teruggetrokken. Essyla heeft voor de finale van het Songfestival een geslaagde generale repetitie gehad. Morgen vindt de finale van het 70e Eurovisiesongfestival plaats, waar 5 landen boycotten omdat Israël deelnam.

In Nederland wordt nagedacht over deelname volgend jaar. Door de uitslag kan er een andere discussielijn ontstaan





