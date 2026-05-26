Le Service Géologique de Belgique examine la possibilité de trouver de l'hydrogène naturel en Belgique, après la découverte d'un grand champ sous-sol en Lorraine, dans le nord-est de la France. L'hydrogène naturel, appelé 'blanc', a de nombreux avantages : il n'a pas d'impact sur le climat, il est bon marché et il peut fournir beaucoup d'énergie.

België peut être sur une mine d'or en forme de hydrogène naturel . La recherche est en cours par le Service Géologique de Belgique, après la découverte d'un grand champ sous-sol en hydrogène naturel en Lorraine , dans le nord-est de la France .

Mais qu'est-ce que nous savons déjà de la découverte française, et qu'est-ce que België peut en apprendre ? L'hydrogène naturel, appelé 'blanc', a de nombreux avantages : il n'a pas d'impact sur le climat, il est bon marché et il peut fournir beaucoup d'énergie





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