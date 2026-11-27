Grâce aux succès européens d'Anderlecht, l'Union, Saint-Trond et La Gantoise, la Belgique monte à la 3e place du coefficient UEFA, gagnant des places en Ligue des Champions pour 2027.

La sélection nationale belge des clubs de football s'est brillamment illustrée lors de la semaine écoulée sur la scène européenne, marquant un tournant décisif pour le classement des associations nationales. Grâce à une série de résultats probants obtenus par quatre de ses principaux représentants, la Belgique a gravi les échelons du classement pour atteindre la troisième place du coefficient UEFA de la saison en cours.

Cette progression significative place désormais le pays derrière seulement deux nations, l'Angleterre et le Portugal, confirmant la résilience et la compétitivité accrue de son championnat face aux grandes ligues européennes. Ce gain de terrain n'est pas anodin, car il ouvre la voie à des avantages structurels majeurs pour les saisons futures.

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Performance des Clubs Belges en Europe

Le cœur de ce succès réside dans les performances collectives de quatre clubs emblématiques lors de la cinquième journée de la phase de ligue des compétitions européennes. Le Club Brugge a ouvert les hostilités en accueillant Liverpool, s'inclinant logiquement sur le score de 0-3 en Ligue des Champions, ce qui n'a pas entamé la dynamique globale du pays.

En Europa League, l'Anderlecht s'est imposé avec autorité lors de son déplacement en Grèce face à l'OFI Crète, remportant la rencontre sur le score de 1-3. L'Union Saint-Gilloise, quant à elle, a obtenu un partage flatteur de son déplacement en Pologne contre le Lech Poznan, terminant avec un score nul de 2-2, démontrant une capacité à résister aux équipes fortes.

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En Conference League, le Saint-Trond LV a réussi l'exploit de battre l'Hajduk Split à l'extérieur par 0-2, tandis que La Gantoise a obtenu un point précieux face au Red Star Belgrade en match nul 1-1. Ces résultats combinés ont permis à la Belgique de récolter 9,725 points depuis le début de la saison européenne en cours, un chiffre solide qui justifie sa nouvelle position.

Classement Actuel et Différences de Points

Au terme de ces matchs, le coefficient belge pointe précisément à la troisième place du classement provisoire de la saison, une performance historique pour la période en question. L'Angleterre conserve la tête du classement avec un total de 10,708 points, affichant une avance confortable, tandis que le Portugal occupe la deuxième place avec 9,900 points, une différence minime de seulement 0,175 point séparant la Belgique du podium.

Il est important de noter que ce classement saisonnier ne doit pas être confondu avec le classement historique sur cinq années glissantes qui détermine l'allocation des places européennes à venir. Sur cette base plus large et plus stable, la Belgique maintient sa septième place avec un total de 65,375 points, se situant derrière le Portugal, sixième avec 70,150 points, et devant les Pays-Bas, huitièmes avec 57,395 points.

Impacts Concrets pour 2027 et 2028

La montée à la troisième place du coefficient actuel a des conséquences directes et immédiates pour la campagne 2027-2028. Les deux premières nations de ce classement saisonnier recevront chacune un ticket supplémentaire pour accéder directement à la phase de ligue de la Ligue des Champions de la saison suivante, une opportunité rare et précieuse pour les clubs concernés.

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Pour la Belgique, cette troisième place signifie que son meilleur classé pourrait bénéficier de cette qualification directe si l'Angleterre et le Portugal confirment leurs positions. De plus, atteindre la sixième place sur le classement à cinq ans offrirait à la Belgique un deuxième ticket pour la phase de ligue de la Ligue des Champions et un troisième pour les barrages dès 2028, portant le total de tickets européens de cinq à six, contre cinq actuellement.

Avenir et Objectifs Stratégiques

Cette dynamique positive doit maintenant être entretenue par les clubs belges lors des dernières rencontres de la phase de ligue. Chaque résultat compte désormais double, car il peut déterminer l'attribution des places de qualification pour la Ligue des Champions, l'Europa League et la Conference League pour les saisons à venir.

Les directeurs sportifs et entraîneurs des clubs belges doivent maintenir ce niveau d'exigence et de compétitivité. Le maintien ou l'amélioration de cette position dans le classement européen est essentiel pour garantir la visibilité financière et sportive des clubs belges sur la durée, tout en renforçant l'attractivité du championnat national face à la concurrence internationale.