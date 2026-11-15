Belgique 4-1 Italie : Les Diables Rouges décrochent leur ticket pour les quarts de finale

Victoire écrasante des Diables Rouges contre l'Italie (4-1) au stade Roi-Baudouin, qualifiant la Belgique pour les demi-finales de la Ligue des Nations.

Les Diables Rouges de l'équipe de Belgique ont validé leur qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations ce dimanche au stade Roi-Baudouin. La victoire s'est imposée de manière convaincante avec un score de 4 buts à 1 face à la sélection italienne, terminant ainsi le premier tour de la compétition sur une note majeure pour le pays hôte.

Une domination totale des Diables Rouges

La Belgique, qui entrait dans ce dernier match de poule en tête de son groupe, a transformé cet enjeu en une démonstration de force offensive et collective. L'équipe a su répondre avec détermination à ses défaites précédentes contre l'Italie, effaçant toute velléité de revanche adverse dès les premières minutes cruciales du rencontre. Les buts inscrits en quelques instants ont basculé l'équilibre du jeu au profit des hommes de Domenico Tedesco, créant un écart difficile à combler pour les visiteurs.

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Réactions de Roberto Mancini après la défaite

Le sélectionneur italien Roberto Mancini a admis sans détour la supériorité des Diables Rouges lors de la conférence de presse postmatch à Bruxelles. Il a reconnu que la Belgique a été la meilleure équipe sur le terrain, expliquant que la victoire était donc méritée pour les joueurs belges. Roberto Mancini a aussi pointé la fatigue physique ressentie par ses effectifs, conséquence directe des efforts fournis lors de la victoire précédente contre la France.

Impact du match contre la France sur les Italiens

Roberto Mancini a explicitement lié la performance défensive fragile de son équipe à la densité du calendrier de l'Équipe d'Italie. Il a rappelé que la victoire de 3 buts à 1 remportée contre la France jeudi dernier avait laissé des traces physiques sur ses joueurs lors du affrontement suivant. Cette accumulation de fatigue a empêché les Italiens de maintenir leur rigueur tactique habituelle face à une Belgique particulièrement efficace en transition.

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Les atouts offensifs de l'équipe belge

La Belgique a capitalisé sur la vitesse et la puissance individuelle de ses attaquants, exploitant les espaces laissés par une défense italienne surclassée. Les Diables Rouges ont confirmé leur statut de l'une des meilleures équipes européennes, avec des joueurs capables de remporter des duels et de créer le surnombre dans les zones décisives. Cette efficacité offensive a culminé avec des performances remarquées, notamment celle de Jérémy Doku, qui a apporté une étincelle décisive dans le jeu.

Enjeux futurs pour la qualification

Avec ce succès, l'Équipe de Belgique sécurise sa place pour la suite de la compétition, visant désormais les phases finales de la Ligue des Nations. Roberto Mancini a tenté de tirer un bilan positif de cette campagne, insistant sur les enseignements tactiques tirés de ces six matchs disputés. Malgré l'amertume de la qualification perdue, l'Italie devra canaliser ses efforts pour les prochains défis internationaux, tandis que la Belgique confirme sa montée en puissance.