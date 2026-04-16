Belgique : 50 millions d'euros pour des équipements anti-drones après la crise de 2025, le reportage de Pano suscite la polémique

Un reportage de l'émission Pano sur la VRT révèle que le ministère belge de la Défense a dépensé 50 millions d'euros pour du matériel anti-drones suite à une vague de survols suspects en 2025. Des questions sont soulevées sur les procédures d'achat, les coûts et d'éventuels conflits d'intérêts. Le ministre Theo Francken se défend face aux critiques.

La chaîne de télévision publique belge VRT a diffusé mercredi un reportage percutant de son émission Pano, mettant en lumière des révélations concernant des achats massifs de matériel anti-drones par le ministère de la Défense . Ces acquisitions, d’un montant de 50 millions d’euros, font suite à ce qui est désormais appelé la crise des drones qui a secoué la Belgique à l’automne 2025. Durant cette période, une série de survols de drones suspects ont été signalés dans des zones stratégiques, notamment aux abords du camp d’Elsenborn, de la base militaire de Kleine-Brogel, ainsi qu’à l’aéroport de Zaventem.

L’enquête approfondie menée par l’équipe de Pano a scruté en détail la nature de ces achats, portant sur des dispositifs sophistiqués de suivi et des systèmes d’armes conçus pour neutraliser les drones. Il est important de noter que ces acquisitions n’ont pas suivi les procédures d’appels d’offres classiques, le contexte d’urgence étant avancé comme justification. Au-delà des aspects logistiques et financiers, Pano a également soulevé des questions potentiellement délicates concernant des conflits d’intérêts. Le reportage a ciblé des liens personnels présumés entre le ministre de la Défense de l’époque, Theo Francken, et l’un des dirigeants d’une des entreprises auprès desquelles ces importants marchés ont été conclus.

Les conclusions de Pano suggèrent que le coût du matériel anti-drones acquis aurait été excessivement élevé, avec la possibilité que d’autres fournisseurs auraient proposé des conditions plus avantageuses. En réponse à ces allégations, le ministère de la Défense s’est rapidement manifesté dès mercredi. Il a exprimé sa surprise quant à la non-invitation de la VRT à réagir au reportage avant sa diffusion, tout en défendant fermement la nécessité et la légitimité de l’achat de ce matériel pour un montant de 50 millions d’euros. La Défense a également déploré le ton et le climat d’insinuations générés par le reportage.

Elle a tenu à rappeler que suite au survol du camp militaire d’Elsenborn en octobre 2025, une procédure d’achat accélérée, sans publication préalable, a été initiée, conformément aux dispositions de la loi du 13 août 2011 relative aux marchés publics dans le domaine de la défense et de la sécurité. La Défense a précisé que cette décision avait reçu l’approbation du Conseil des ministres, suite à un avis favorable émis par la Commission parlementaire des achats militaires. La justification des commandes passées et des prix pratiqués a également été avancée, les commandes ayant été réparties entre quatre entreprises belges et une société étrangère.

L’installation du matériel sur les sites jugés critiques est d’ores et déjà achevée, et les travaux se poursuivront sur les autres bases militaires jusqu’en juin 2026. Les révélations de Pano ont rapidement trouvé un écho à la Chambre des représentants. Lors de la séance de questions d’actualité de ce jeudi, le ministre de la Défense, Theo Francken, s’est retrouvé sous le feu des critiques de l’opposition. Plusieurs députés lui ont reproché sa gestion de la communication suite aux survols de drones au-dessus de l’aéroport de Bruxelles-National.

Il est ici fait référence à la transmission à un quotidien flamand de photos supposées de drones, qui se sont avérées être celles d’un hélicoptère de la police. L’opposition a également fustigé le montant de 50 millions d’euros déboursé sans procédure d’appel d’offres. Dans sa défense, Theo Francken a reconnu que les photos transmises à la presse flamande provenaient bien d’un hélicoptère de police à la recherche d'un drone, mais a affirmé ignorer cette précision au moment des faits.

Concernant les accusations de copinage, le ministre a réfuté ces allégations avec fermeté, déclarant que les qualifier de politique des petits amis ou de corruption relevait d’un niveau particulièrement bas et était totalement infondé. Theo Francken a toutefois admis avoir côtoyé le dirigeant de l’une des quatre entreprises retenues, Senhive, basée à Hasselt, mais a précisé que cette rencontre avait eu lieu en janvier 2025, avant qu’il n’accède au poste de ministre, et que le dirigeant en question était alors chercheur dans un institut flamand.

Le ministre a insisté sur le fait qu’aucune loi n’avait été contournée dans le cadre de ces achats. L’urgence créée par la multiplication des survols de drones justifiait, selon lui, la rapidité des acquisitions sans passer par les procédures d’appels d’offres, qui auraient considérablement ralenti le processus. Il a rappelé que la loi de 2011 permettait de déroger à ces appels d’offres dans le domaine de la défense et de la sécurité en cas de nécessité.

La Défense souligne que le contexte de menace réelle a nécessité une réaction rapide pour assurer la sécurité du territoire et des personnels militaires. La décision de procéder à des achats directs, bien que sortant des sentiers battus, a été prise dans un souci de réactivité et d’efficacité face à une situation évolutive et potentiellement dangereuse. L’objectif principal était de garantir la capacité opérationnelle de l’armée face à une nouvelle forme de menace aérienne.

Le rapport de Pano, bien que soulevant des questions légitimes sur la transparence et les coûts, ne remet pas en cause la nécessité de s’équiper face aux drones. Le débat se concentre désormais sur la manière dont ces achats ont été réalisés et sur l’évaluation de leur rapport qualité-prix. La Défense s’engage à fournir davantage de clarifications dans les jours à venir pour dissiper les doutes et restaurer la confiance.





RTBFinfo / 🏆 2. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Défense Drones Achats Publics Theo Francken Belgique

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Bruxelles Mobilité sécurise les zones accidentogènes avec des microprojets en 2025En 2025, Bruxelles Mobilité a mené plus de 30 microprojets pour améliorer la sécurité routière, notamment en sécurisant les carrefours et les abords des écoles. Ces interventions incluent un marquage au sol renforcé, une signalisation optimisée, des améliorations de la visibilité pour les piétons et cyclistes, et une accessibilité accrue aux arrêts de transport public pour les personnes à mobilité réduite.

Read more »

L'amour des animaux en Belgique : un marché en pleine expansion et ses défisLes adoptions à la SPA de Charleroi battent leur plein, témoignant de l'engouement des Belges pour leurs animaux de compagnie. Cette tendance se traduit par une explosion du marché 'pet business', avec des dépenses conséquentes en alimentation, soins et accessoires. Si certains voient dans cette évolution une amélioration du bien-être animal, d'autres s'interrogent sur les coûts croissants et les enjeux liés à la médicalisation.

Read more »

Inflation en Belgique: Les Consommateurs S'Adaptent face à la Hausse des PrixLes Belges modifient leurs habitudes de consommation pour faire face à l'inflation. Les prix des aliments augmentent, poussant les consommateurs à ajuster leurs achats, à chercher des promotions et à se concentrer sur l'essentiel. L'impact de la guerre au Moyen-Orient et la hausse des prix des matières premières pèsent sur l'économie et le pouvoir d'achat.

Read more »

500.000 sans-papiers régularisés en Espagne : l’immigration, un pilier structurel nécessaire pour la survie du paysLes personnes éligibles sont celles qui peuvent prouver qu’elles se trouvaient en Espagne avant le 31 décembre 2025,...

Read more »

Baromètre Social 2025 : Bruxelles face à une pauvreté persistante et des inégalités croissantesLe dernier Baromètre Social de la Région-capitale révèle une situation préoccupante à Bruxelles, marquée par une pauvreté accrue, des inégalités profondes et une dégradation des conditions de vie pour une partie de la population. Les indicateurs soulignent des disparités importantes, notamment en termes de logement, de santé et de parcours scolaire.

Read more »

Moskesstraat à trois reprises et un final dense pour un tracé identique à 2025 : le parcours de la Flèche BrabançonneAprès un départ corsé autour de Beersel, les coureurs prendront la direction du nord pour une boucle sans véritable...

Read more »