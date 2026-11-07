Le gouvernement belge accélère l'atteinte de l'objectif de défense à 2% du PIB dès 2029, répondant aux pressions internationales et aux changements géopolitiques.

Le gouvernement belge a officiellement décidé d'accélérer le calendrier de l'augmentation des moyens de défense, visant à atteindre l'objectif de deux pour cent du produit intérieur brut plus tôt que prévu initialement. Cette décision stratégique intervient dans un contexte géopolitique tendu, marqué par une demande croissante d'efforts de la part des partenaires transatlantiques. L'accélération de la mise en œuvre de la Loi de programmation militaire du plan STAR est devenue une priorité absolue pour les dirigeants du pays.

Contexte politique et négociations budgétaires

Pierre-Yves Dermagne, chef de file du Parti Socialiste à la Chambre, a souligné que les montants prévus pour la défense sont nettement plus importants que dans les législatures précédentes. Il a rappelé qu'au moment où l'accord de gouvernement a été signé, les partenaires politiques n'anticipaient pas une telle nécessité d'investissement massif. Cette prise de conscience a conduit à un accord sur un neuvième de recettes supplémentaires pour adapter les finances publiques à cette nouvelle réalité.

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Georges-Louis Bouchez, président du Mouvement Réformateur, avait suggéré il y a un an de rouvrir les négociations gouvernementales pour tenir compte de l'évolution du contexte. La technique budgétaire exceptionnelle utilisée permet à l'État d'augmenter provisoirement ses ressources financières lorsque le budget annuel ne peut pas être adopté à temps ou nécessite un ajustement urgent.

Défis géopolitiques et pressions internationales

Les pressions extérieures ont joué un rôle déterminant dans cette accélération des délais. Au milieu du mois de février deux mille vingt-cinq, le secrétaire américain à la Défense, Pete Hegseth, a explicitement demandé une augmentation des efforts lors d'une réunion à Bruxelles. Il a expliqué que les États-Unis ne pouvaient plus se concentrer prioritairement sur la sécurité européenne en raison de leurs priorités stratégiques face à la Chine.

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Cette orientation stratégique a été renforcée par la suspension des livraisons d'aides militaires américaines à l'Ukraine en mars deux mille vingt-cinq. Cet événement a convaincu le gouvernement belge de la nécessité urgente d'augmenter sa propre capacité de défense. La solidarité transatlantique est désormais mise à l'épreuve, exigeant des réponses rapides de la part des alliés européens.

Comparaison historique et engagements initiaux

Ismaël Nuino, député fédéral des Engagés, a rappelé que l'objectif de consacrer deux pour cent du produit intérieur brut à la défense figurait déjà dans l'accord initial du gouvernement dirigé par Alexander De Wever. Cependant, la rapidité avec laquelle cet objectif doit être atteint a été modifiée. Les analystes notent qu'il faut distinguer l'existence de l'objectif, connu dès le départ, du coût supplémentaire lié à l'accélération de sa réalisation.

Joseph Henrotin, politologue spécialisé dans les questions de défense, confirme que dès les négociations initiales, il était attendu qu'il faille accélérer la mise en œuvre du plan STAR. L'historique des dépenses militaires en Belgique montre une évolution significative. Au début des années quatre-vingt, le budget de la Défense représentait trois virgule trois pour cent du produit intérieur brut, contre seulement zero point huit neuf pour cent en deux mille dix-neuf.

Calendrier révisé et implications futures

En avril deux mille vingt-cinq, le gouvernement a officiellement décidé d'atteindre le seuil de deux pour cent du produit intérieur brut dès deux mille vingt-neuf, au lieu de deux mille trente-cinq. Cette avancée de six ans dans le calendrier a de facto augmenté les moyens à mobiliser sur le début de la législature. La solidarité transatlantique reste le cadre de référence principal pour ces décisions.

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Cette accélération implique des ajustements budgétaires substantiels dans les années à venir. Les partis au pouvoir doivent maintenant gérer l'augmentation des dépenses militaires tout en maintenant l'équilibre des autres secteurs publics. L'objectif est de renforcer la souveraineté et la capacité d'intervention de la Belgique dans un monde de plus en plus instable.