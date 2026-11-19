Les partenaires sociaux ont trouvé un accord sur la Fit Note dans le cadre de la 4e vague de réformes belges, visant à réduire les allocations d'invalidité et les dépenses publiques.

La Chambre des représentants de Belgique devait se prononcer dans la nuit sur la quatrième vague de mesures de la politique sociale, lorsque l'ajout de l'accord sur la Fit Note a été inscrit en urgence à l'ordre du jour. Cette initiative permet de sortir de l'impasse qui entourait la mise en œuvre pratique de ce document médical, un sujet longtemps débattu mais difficile à concrétiser.

Un accord décisif sur la Fit Note

Contrairement aux usages habituels en séance plénière, le ministre a pris la parole en ouverture du débat pour clarifier la situation. Il a souligné que la proposition du certificat, initiée il y a quelques années, semblait simple en théorie mais se révélait complexe dans sa mise en œuvre pratique. Après des années de concertation intensive, un accord définitif a été trouvé par les syndicats, les employeurs, les mutuelles et les médecins généralistes.

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L'objectif fixe est de rendre ce certificat accessible à l'ensemble des médecins généralistes d'ici septembre de l'année prochaine. Dans une première étape, le médecin traitant pourra communiquer à la mutuelle les capacités fonctionnelles restantes du patient ou indiquer la nécessité d'aménagements de poste spécifiques. Cette étape vise à faciliter le retour progressif et adapté au travail pour les assurés.

Impact budgétaire et réduction des allocations

Les estimations financières associées à la politique actuelle prévoient une baisse significative du nombre de bénéficiaires d'allocations d'invalidité, soit une réduction de 122.000 personnes d'ici 2029 par rapport aux projections initiales. Cette dynamique entraînerait une économie substantielle de 2,6 milliards d'euros, contribuant à l'équilibre des dépenses sociales du pays.

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Le ministre a indiqué être favorable à l'ajout d'un objectif de réorientation budgétaire supplémentaire, précisant qu'il s'agirait d'un montant cumulé aux 2,6 milliards d'euros déjà actés. Par exemple, si 800 millions d'euros supplémentaires étaient intégrés, cela représenterait une réorientation globale de 3,4 milliards d'euros d'ici la fin de la législature actuelle, marquant potentiellement un tournant historique.

Positions politiques et perspectives d'avenir

Parmi les discussions générales, le parti N-VA, par la voix de sa représentante Eva Demesmaeker, a appelé à travailler sans attendre à l'élaboration d'une cinquième vague de mesures. Cette position exprime la volonté du parti de voir le gouvernement poursuivre et accélérer les réformes engagées, en insistant sur la nécessité de maintenir la dynamique actuelle.

Si l'accord final est validé, il pourrait constituer la plus importante réorientation de la politique sociale dans ce pays depuis vingt ans. Le gouvernement insiste sur le fait qu'il s'agit d'une responsabilité partagée, plaçant les personnes au cœur du dispositif plutôt que les dossiers administratifs. Le retour au travail reste également un point de négociation budgétaire, actuellement au point mort, qui devra être résolu pour finaliser ces dispositions.