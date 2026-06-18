Belgique : alerte orageuse etcanicule, santé, justice et football au cœur de l'actualité

Alors que la Belgique est touchée par une vague de chaleur et des orages violents, les enjeux de santé publique, les affaires judiciaires et les sujets internationaux dominent l'actualité. Découvrez les derniers développements.

Alors que la Belgique fait face à une vague de chaleur intense, les autorités météo rologiques, via l'IRM, ont émis une alerte aux orages pour la période allant du jeudi 19h au vendredi 4h sur l'ensemble du territoire.

Ces orages s'accompagnent de précipitations violentes, de grêle et de rafales de vent importantes. Cette alerte orageuse s'ajoute à une alerte jaune à la chaleur déjà en vigueur pour la quasi-totalité du pays jusqu'au dimanche minuit, avec des températures pouvant atteindre 35 degrés vendredi et un ressenti proche des 40 degrés dans certaines régions. Le phénomène climatique El Niño, officiellement commencé le mois dernier, amplifie ces conditions météorologiques extrêmes. Face à ces températuresElevées, les conséquences sur la santé sont nombreuses.

Des témoignages rappellent que la déshydratation peut mener à l'hospitalisation, même avec une consommation d'eau insuffisante sur une journée. Les travailleurs en extérieur, notamment les ouvriers, doivent redoubler de vigilance pour éviter les coups de chaleur, une urgence médicale potentiellement mortelle. Le Premier ministre Philippe a exprimé son inquiétude face à la multiplication de ces alertes météorologiques, soulignant l'importance de prendre soin des personnes vulnérables.

Dans un autre registre, l'actualité judiciaire est marquée par la condamnation d'Antonino Falzone à deux ans de prison, peine qu'il n'exécutera finalement pas, sans plus de précisions pour l'instant. L'affaire Patrick Bruel connaît de nouveaux rebondissements avec des révélations sur les pressions subies par des femmes dans son entourage. Sur la scène internationale, le président ukrainien Volodymyr Zelensky, en visite en Belgique, doit rencontrer le roi Philippe.

Les discussions porteraient sur des sujets stratégiques comme l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne et le renforcement des capacités militaires, notamment avec les F-16. Dans le monde du football, un gros malaise agite la Coupe du Monde : le sélectionneur portugais serait en pourparlers pour rejoindre le club de Cristiano Ronaldo.

Enfin, des incidents scolaires sont signalés : les examens du CE1D et du CESS ne pourront pas se tenir dans plusieurs écoles liégeoises en raison de piquets de grève, ce qui a poussé la ministre Valérie Glatigny à saisir la justice. Un drame familial en Grèce a également remué l'opinion : une jeune mère a trouvé la mort dans un accident de voiture à quelques jours de son mariage.

Un cold case de 25 ans refait surface, avec la soeur d'une victime, Nathalie, qui continue à chercher des réponses sur le meurtre non résolu de sa sœur retrouvée chez elle. Enfin, un père de famille a été condamné à 14 ans de prison après que son fils de 13 ans a tué dix personnes dans une école, soulignant les questions de responsabilité parentale dans les actes criminels des mineurs





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