Belgique : Bart De Wever obtient une prolongation pour former le gouvernement

Le Roi accorde une ultime chance à Bart De Wever avec un délai fixé au 16 novembre. Analyse des enjeux budgétaires et des positions des partis.

Le Palais royal vient de relancer les discussions budgétaires en accordant une dernière marge de manœuvre aux vice-Premiers ministres et aux chefs de partis. Cette décision intervient après une semaine de crise politique intense à Bruxelles, alors que plusieurs lignes rouges demeurent en place et menacent l'équilibre de la future coalition. L'objectif est désormais de parvenir à un accord, au minimum partiel, avant la nouvelle échéance critique fixée au 16 novembre.

Dernière chance pour Bart De Wever et son gouvernement

Bart De Wever dispose de dix jours pour sauver le gouvernement Arizona en parvenant à un compromis viable. Après avoir présenté sa démission, il a reçu une nouvelle chance du Roi, permettant ainsi la reprise immédiate des négociations budgétaires. Cette prolongation offre un espace de manœuvre limité mais réel pour tenter de désamorcer la tension politique actuelle.

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Quentin Joris, rédacteur en chef adjoint du journal L'Echo, n'a pas été surpris par cette décision royale. Il estime que la démission pouvait sembler prématurée et que l'on s'attendait plutôt à un refus du souverain. Cette interprétation est renforcée par l'intervention de Bart De Wever à la Chambre, où il n'a pas laissé entendre qu'il quittait rapidement ses fonctions.

Le Premier ministre en titre a même mis en avant des chiffres impressionnants concernant la charge d'intérêt et la dette publique. En rappelant que les générations futures devraient peut-être assumer ces coûts, il a souligné la nécessité d'une action responsable. Cet argument suggère une volonté forte de prendre ses responsabilités plutôt que de chercher une issue rapide par le départ.

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Interprétations contradictoires sur les motivations

Bernard Demonty, chef du pôle Pouvoirs au journal Le Soir, propose une analyse différente des motivations de Bart De Wever. Bien que cela puisse sembler étonnant pour un nationaliste flamand, il pense que le chef de la N-VA veut montrer que la Belgique ne fonctionne pas et joue avec le Palais. Cette stratégie pourrait viser à créer une impression de crise structurelle pour mieux négocier.

Pour autant, Bernard Demonty souhaite interpréter les propos du Premier ministre au premier degré. Il estime que Bart De Wever voulait absolument cet accord et en fait une affaire personnelle. L'objectif affiché serait de devenir un homme d'État responsable, sur le modèle des figures historiques comme Gaston Eyskens ou Wilfried Martens.

Quentin Joris confirme cette volonté de réussite, tout en ajoutant une mise en garde importante. La stratégie de la Belgique ingouvernable pourrait être réactivée par la N-VA si les progrès ne se concrétisent pas dans les prochains jours. Cette option reste une carte de pression potentielle pour le parti au pouvoir en cas d'impasse.

Concessions nécessaires et lignes rouges des partis

Les négociations reprennent car le Roi a écouté chaque président et présidente de parti. La question posée était simple : êtes-vous prêts à faire quelques concessions ? Il n'est pas certain que les détails de ces concessions aient été abordés en profondeur, laissant entendre que le processus a été un peu réinitialisé comme un ordinateur redémarré.

Bernard Demonty reste sceptique quant à l'existence de vraies concessions fondamentales de la part des présidents de partis. Tous ont posé des limites strictes, notamment Conner Rousseau de Vooruit et Georges-Louis Bouchez du MR. Sans un geste de ces deux acteurs clés, le gouvernement risque de ne pas tenir la route.

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Quentin Joris prédit que si ces deux figures ne font pas certains renoncements, la coalition sera fragile. D'autres partis ont également des lignes rouges, bien qu'elles soient peut-être moins expressives publiquement. Tous les acteurs à la table des négociations devront accepter certains renoncements, car trouver un compromis est au cœur du processus politique.

Prochaines étapes et dynamiques de négociation

Concrètement, ces dix prochains jours ne devraient pas se dérouler différemment des rounds précédents. Le communiqué du Palais indique la reprise des négociations dès à présent, sans mentionner explicitement l'implication des présidents de partis. On s'attend donc à ce que les discussions restent au niveau du kern, le comité ministériel restreint entre les vice-Premiers ministres.

Bernard Demonty prévoit un démarrage prudent, diesel, pour tenter de présenter une solution au moins partielle au Palais le 16 novembre. Normalement, les décisions se prennent au sein du gouvernement et non à l'extérieur. Bart De Wever ne devrait pas consulter systématiquement les présidents de partis pour chaque étape, bien que la pratique montre qu'il téléphone beaucoup.

David Clarinval et son président se parlent énormément, tandis que d'autres, comme Frank Vandenbroucke avec Conner Rousseau, travaillent peut-être moins directement avec leurs présidents. Si les vice-Premiers ne parviennent pas à un accord, la carte des présidents de partis pourra toujours être utilisée pour débloquer la situation.

Quentin Joris prévoit qu'il y aura peut-être encore une période de temporisation dans les jours à venir. La créativité politique a souvent été mise à contribution dans ces situations précédentes, suggérant que des solutions inattendues pourraient émerger avant la date butoir du 16 novembre.