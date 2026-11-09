Belgique : Bart De Wever reprend les négociations budgétaires après le refus du Roi

Le Premier ministre Bart De Wever relance les discussions budgétaires avec les vice-Premiers ministres. Le Roi a rejeté sa démission, ouvrant la voie à de nouvelles rencontres bilatérales entre les partenaires de coalition.

Le Premier ministre Bart De Wever a officiellement repris ses travaux budgétaires après le refus catégorique du Roi de la démission de son cabinet. Cette décision royale marque un tournant majeur dans la gestion de la crise gouvernementale belge, permettant au chef de l'État de maintenir l'exécutif en fonction pour finaliser les orientations financières de l'année à venir. Le souverain a demandé explicitement aux ministres de poursuivre leurs discussions afin de trouver un compromis viable pour l'ensemble des partis de la coalition.

Stratégie des vice-Premiers ministres

Les premières étapes de cette relance impliquent des entretiens bilatéraux entre Bart De Wever et les vice-Premiers ministres des différents partis de la coalition. Une nouveauté structurelle caractérise ces réunions : les vice-Premiers ministres peuvent désormais être accompagnés d'une autre personne. Cette évolution permet une participation plus directe des instances décisionnelles au sein des partis, ce qui modifie la dynamique habituelle des négociations au sein du gouvernement fédéral belge.

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Le Mouvement Réformateur (MR) a fait le choix stratégique d'envoyer le président du parti, Pierre-Yves Dumont, lors de ces échanges. Cette décision confirme les demandes récentes de Pierre-Yves Dumont, qui plaide depuis quelques mois pour une implication accrue des présidents de parti dans les discussions budgétaires. Le MR a annoncé la composition de sa délégation seulement une heure avant le début de la réunion, soulignant la sensibilité et le caractère confidentiel de ces échanges préparatoires.

Dans les autres formations politiques, la stratégie diffère légèrement. Le vice-Premier ministre de Vooruit, Frank Vandenbroucke, sera reçu à 19h00, accompagné cette fois-ci de son chef de cabinet. De même, le vice-Premier ministre des Engagés, Maxime Prévot, sera reçu le mardi matin avec son chef de cabinet. Cette approche distingue la hiérarchie politique traditionnelle de la direction des partis, créant une dualité dans la représentation au sein des négociations complexes.

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Implications de l'accord de majorité

Au vu de l'ampleur de l'effort budgétaire nécessaire et du changement des paramètres économiques depuis l'installation du gouvernement, le travail actuel s'apparente à un avenant à l'accord de majorité initial. Les discussions ne se limitent pas à de simples ajustements techniques mais touchent aux fondements mêmes du pacte politique qui unit les partis. Certains acteurs politiques n'excluent d'ailleurs pas une implication directe des présidents de partis si un avenant significatif devait être apporté à l'accord de 2025, ce qui renforcerait le rôle des leaders en tête des listes électorales.

Les libéraux du MR se montrent particulièrement attentifs sur un point précis : le respect du pacte de l'Arizona. Selon cet accord, l'effort budgétaire devra se faire sans augmentation de la pression fiscale globale. Cette condition sine qua non vise à préserver la compétitivité économique du pays tout en réduisant les déficits. La contribution des entreprises et des ménages reste un sujet de tension majeur, car toute dérogation à cette règle pourrait remettre en cause l'engagement initial du MR.

Prochaines étapes et calendrier

Bart De Wever devra faire un nouveau rapport au chef de l'État lundi prochain, marquant ainsi une étape clé dans le processus de validation des orientations budgétaires. Ce rapport permettra au Roi d'évaluer les progrès réalisés lors des entretiens bilatéraux et de déterminer si une poursuite des discussions est nécessaire. Cette procédure institutionnelle souligne le rôle central du monarque dans la résolution des crises politiques en Belgique.

Les prochaines semaines seront déterminantes pour la stabilité du gouvernement. Les vice-Premiers ministres doivent aligner leurs positions respectives avant que le Premier ministre ne puisse soumettre un projet cohérent. L'objectif est de finaliser les négociations budgétaires menées au sein du gouvernement pour éviter une nouvelle impasse. Chaque jour, les analystes surveillent de près les évolutions de la coalition, attendant des signaux clairs de convergence entre les partis.

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La suite des événements dépendra de la capacité de Bart De Wever à synthétiser les demandes contradictoires des différentes formations politiques. Si les discussions restent bloquées sur des points structuraux comme la fiscalité, le gouvernement pourrait faire face à de nouvelles difficultés. En cas d'événement majeur, les partenaires institutionnels se tourneront vers les mécanismes de résolution de crise prévus par la Constitution belge, tout en essayant de préserver l'intégrité de l'accord de majorité.