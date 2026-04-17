Belgique : Blocage gouvernemental sur les aides face à la crise énergétique

Le gouvernement belge est divisé sur les mesures à prendre pour aider les citoyens face à la flambée des prix de l'énergie. Le Premier ministre Bart de Wever (N-VA) refuse l'activation du cliquet inversé et les mesures générales, tandis que le MR menace de bloquer tout accord de gouvernement s'il n'y a pas d'aides concrètes. Le CD&V partage la prudence budgétaire de la N-VA, isolant le Premier ministre, tandis que les autres partis de la majorité souhaitent des actions rapides. Les propositions varient, incluant des forfaits kilométriques, un soutien aux professionnels de santé, et l'utilisation potentielle des chèques-repas pour le carburant. Cependant, le rapport de la Banque Nationale sur les recettes fiscales exceptionnelles limite la marge de manœuvre.

La crise énergétique , alimentée par les tensions géopolitiques internationales, continue de peser lourdement sur le portefeuille des ménages belges. Face à cette situation préoccupante, un conseil des ministres restreint se réunit ce vendredi matin dans l'espoir de dégager des solutions concrètes pour alléger le fardeau financier des citoyens. L'objectif est de définir un ensemble de mesures d'aide qui pourraient être rapidement mises en œuvre.

Cependant, le chemin vers un consensus s'annonce semé d'embûches. Un bras de fer notable oppose deux partis de la coalition gouvernementale, pourtant réputés pour leur proximité idéologique depuis le début de la législature : le Mouvement Réformateur (MR) et la Nouvelle Alliance Flamande (N-VA), menée par le Premier ministre Bart de Wever. Ce dernier campe sur ses positions, affichant une fermeté inflexible. Il rejette catégoriquement l'activation du mécanisme du cliquet inversé, un dispositif censé moduler les accises sur les carburants en fonction des prix du marché, ainsi que toute idée de mesures généralisées qui s'avéreraient, selon lui, trop coûteuses. Le Premier ministre a martelé à maintes reprises l'argument selon lequel « il n’y a pas d’argent » disponible pour de telles dépenses massives.

Ces déclarations ne sont pas sans conséquence. Georges-Louis Bouchez, président du MR, a adopté une posture offensive, allant jusqu'à brandir la menace de bloquer tout accord gouvernemental si aucune mesure d'aide n'est adoptée lors des discussions de ce vendredi. Cette position intransigeante des libéraux francophones met sous pression les autres partenaires de coalition. Le MR estime qu'il est impératif d'agir pour soutenir les citoyens, indépendamment des contraintes budgétaires mises en avant par la N-VA. L'enjeu est de taille : la confiance des citoyens dans la capacité du gouvernement à répondre à leurs préoccupations est en jeu.

Dans ce contexte tendu, la N-VA se retrouve quelque peu isolée au sein du gouvernement sur cette question épineuse des aides énergétiques. Le Premier ministre Bart de Wever ne trouve pour l'instant qu'un soutien mesuré auprès des chrétiens-démocrates flamands, le CD&V. Vincent Van Peteghem, actuel ministre du Budget, partage la vision de la N-VA en prônant une approche empreinte de prudence budgétaire. Il insiste sur la nécessité de maîtriser les dépenses publiques et d'éviter de creuser davantage le déficit budgétaire. Cette alliance de circonstances renforce la position des tenants d'une politique de rigueur au sein de l'exécutif.

Malgré ces divergences majeures, une partie des autres partis membres de la majorité exprime un accord de principe sur la nécessité urgente de prendre des mesures de soutien. La question centrale demeure donc la manière concrète de mettre en œuvre ces aides. Des rencontres ont eu lieu cette semaine entre les différents cabinets ministériels afin d'examiner les propositions avancées par chacun. Au-delà du cliquet inversé, les Engagés, autre force politique francophone au sein de la coalition, plaident pour l'instauration d'un forfait kilométrique pour les travailleurs les plus touchés par la hausse des coûts de déplacement. Ils demandent également un soutien spécifique aux professionnels de la santé, dont le rôle est essentiel et qui sont souvent engagés dans des mouvements de protestation pour exprimer leurs revendications.

Du côté des socialistes flamands, plusieurs pistes ont été évoquées. Une proposition notable concerne l'exonération d'une partie des impôts, visant à libérer du pouvoir d'achat pour les ménages. Une autre idée, dont l'origine exacte reste encore floue à ce stade, suggère d'autoriser l'utilisation des chèques-repas pour régler les pleins de carburant dans les stations-service. Cette proposition, si elle venait à être retenue, constituerait une mesure particulièrement innovante et potentiellement très appréciée par les automobilistes.

Concrètement, ce qui est actuellement sur la table des discussions repose en grande partie sur l'accord trouvé il y a deux semaines. Cet accord prévoyait la réaffectation des recettes fiscales supplémentaires perçues par l'État « grâce à la crise », c'est-à-dire celles résultant de l'augmentation des prix de l'énergie. Ces fonds seraient ensuite dédiés au financement de mesures de soutien. La cible privilégiée pour ces aides serait les ménages les plus vulnérables, ainsi que les travailleurs dont les déplacements professionnels sont fréquents et coûteux. L'idée est de concentrer les ressources là où le besoin est le plus criant et où l'impact de la crise se fait le plus durement sentir.

Cependant, un élément vient jeter une ombre sur les perspectives d'action du gouvernement : le rapport publié cette semaine par la Banque Nationale belge. Ce document met en lumière un point crucial : les recettes fiscales exceptionnelles, censées financer les aides, ne seraient pas aussi substantielles qu'espéré initialement. La Banque Nationale souligne que la marge de manœuvre budgétaire dont dispose le gouvernement pour soutenir les Belges se révèle finalement limitée. Cette analyse vient tempérer les ambitions et compliquer la tâche des décideurs, qui devront trouver un équilibre délicat entre les attentes des citoyens et la réalité des finances publiques. La réunion de ce vendredi matin revêt donc un caractère décisif pour l'avenir des mesures d'aide et, potentiellement, pour la stabilité de la coalition gouvernementale





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