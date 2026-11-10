Belgique : brouillard, avertissement jaune de l'IRM et pluies fréquentes à venir

L'IRM place une partie de la Belgique en avertissement jaune pour brouillard jusqu'à 11 heures, avant une perturbation pluvieuse qui touchera presque tout le pays.

L'Institut royal météorologique (IRM) a placé une partie de la Belgique en avertissement jaune pour brouillard jusqu'à 11 heures. Le brouillard est bien présent en de nombreux endroits et réduit fortement la visibilité à moins de 200 mètres. Seules les provinces de Luxembourg et de Flandre occidentale ne sont pas concernées par cette alerte.

Au-delà de cet épisode de brouillard, les prévisions de l'IRM annoncent une dégradation progressive du temps sur le pays. Une perturbation doit aborder le territoire par la frontière française, avant de remonter vers la côte et vers Namur.

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Brouillard matinal et ciel voilé sur le centre et le nord

Après la dissipation du brouillard, le ciel restera lumineux mais voilé sur les régions centrales et du nord. Le long de la frontière française, il sera déjà bien couvert.

La perturbation qui approche par cette même frontière apportera un peu de pluie en remontant vers la côte et vers Namur. Plus au nord, le ciel offrira encore quelques éclaircies avant de finir par se couvrir.

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Les maxima annoncés par l'IRM seront de 7 à 8 °C sur les reliefs et de 9 à 10 °C dans le reste du pays. Ces valeurs restent donc modérées pour la saison, avec une impression de fraîcheur accentuée par le ciel couvert.

Pluies fréquentes et températures douces sur tout le pays

Toutes les régions seront concernées par la pluie lorsque la perturbation poursuivra sa progression sur le territoire. Ces précipitations seront généralement faibles, puis parfois modérées en seconde partie de nuit.

Les minima seront plus doux, compris entre 7 et 11 °C. Le temps sera gris et humide sur presque tout le pays, avec des pluies fréquentes voire continues. Seule la Gaume pourrait échapper aux précipitations.

La situation évoluera peu dans les heures suivantes, avec toujours des pluies fréquentes mais souvent faibles. Un retour possible au sec est envisagé en province de Luxembourg, où les maxima atteindront de 9 à 13 °C.

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Retour au sec, éclaircies et soleil à l'est

Le retour à un temps sec se fera avec un ciel encore nuageux sur une grande partie du pays. Quelques éclaircies sont possibles sur le nord et l'ouest, tandis que le centre ne dépassera pas 10 °C.

Une assez belle journée ensoleillée est attendue notamment sur les régions de l'est. Plus proche du littoral, des bancs de cumulus pourront accompagner le soleil, avec 9 à 10 °C dans le centre et 11 °C au littoral.

Pour les personnes qui prennent la route tôt le matin, la visibilité réduite signalée par l'IRM avant la dissipation du brouillard doit être prise en compte. Les conditions évolueront ensuite au fil de la perturbation, qui apportera des pluies sur presque tout le pays.