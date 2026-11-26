Enquête européenne d'août 2025 : 42% des conducteurs belges omettent le clignotant. Les règles légales, le risque d'informations trompeuses et les perspectives pour la sécurité routière sont analysés.

Une enquête européenne relayée par l'institut Vias en août 2025 révèle que 42% des conducteurs belges reconnaissent parfois décider de ne pas actionner leur clignotant. Cette pratique représente un problème majeur de sécurité puisque l'utilisation du clignotant n'est pas laissée à l'appréciation du conducteur selon l'article 13 du code de la route. Ce texte impose de signaler suffisamment à l'avance toute manœuvre nécessitant un déplacement latéral ou un changement de direction. L'oubli ou la négligence dans cette obligation expose les autres usagers à des risques d'accident évitables, particulièrement lorsque des cyclistes ou motocyclistes circulent à proximité.

Prévalence du non-respect des clignotants en Belgique

La Belgique se distingue par un taux particulièrement élevé de conducteurs évoquant l'absence de sanction pour ne pas utiliser le clignotant. Cette proportion est la plus importante parmi les pays étudiés, dépassant largement la moyenne européenne qui s'établit à 12%. En 2022, près de deux conducteurs sur trois, soit 63%, avaient déjà cité la non-utilisation du clignotant comme le comportement le plus irritant en agglomération. Ces données soulignent l'ampleur du problème et la persistance d'une culture routière où la signalisation lumineuse est souvent considérée comme facultative plutôt que comme une obligation légale stricte et constante.

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Obligations légales et mécompréhension du rond-point

L'article 13 du code de la route stipule que le signal lumineux doit être désactivé dès que le déplacement latéral ou le changement de direction est terminé. Même lorsqu'un automobiliste pense être seul sur la route, il reste tenu de respecter cette obligation car il peut ne pas avoir aperçu un cycliste, un motocycliste ou un autre véhicule. Selon AWSR (l'Agence wallonne pour la sécurité routière), 25% des Wallons pensent à tort qu'il est obligatoire d'actionner son clignotant pour entrer dans un rond-point. Cette méconnaissance des règles spécifiques montre que l'usage des clignotants semble relever des habitudes de chacun et varie d'un conducteur à l'autre, créant un climat d'incertitude dangereux sur les axes de circulation.

Intégration technologique et usage quotidien

L'utilisation moderne du clignotant s'inscrit désormais dans un contexte technologique complexe où les aides à la conduite interviennent directement. Un conducteur témoin indique utiliser toujours son clignotant, non seulement parce qu'il active les avertissements d'angle mort dans ses rétroviseurs, mais également lorsqu'il change de bande de circulation afin d'éviter que le système d'aide au maintien dans la voie ne l'oblige à se rabattre. Ces systèmes électroniques ajoutent une couche de contrainte technique à l'obligation légale, poussant le conducteur à une vigilance accrue pour éviter les interventions brutales des assistants de pilotage qui peuvent modifier la trajectoire du véhicule sans préavis.

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Nuisance sonore et usage nocturne des feux directionnels

La variabilité des comportements humains face à l'obligation légale est illustrée par les pratiques nocturnes. Un usager admet que généralement il utilise ses feux, mais qu'en pleine nuit, lorsqu'il est seul sur la route, il ne les met pas toujours. Paradoxalement, il lui arrive de les actionner par réflexe, sans réfléchir, par exemple dans un simple virage où il n'est absolument pas nécessaire de clignoter. Ce comportement aléatoire crée un environnement routier imprévisible où la fiabilité de l'information transmise par les feux de signalisation devient compromise. La distinction entre l'usage nécessaire et l'usage reflexif est floue pour de nombreux conducteurs, augmentant le bruit visuel et la confusion potentielle.

Dangers de la signalisation trompeuse et du dépassement

On observe parfois des automobilistes qui maintiennent leur clignotant gauche alors qu'ils circulent déjà sur la bande de dépassement. L'objectif est souvent de faire comprendre au conducteur qui les précède qu'ils souhaitent le dépasser et de l'inciter à se rabattre. En Belgique, l'article 16.4 du code de la route impose pourtant au conducteur de signaler suffisamment à l'avance son intention de se porter à gauche pour effectuer un dépassement. Cette indication doit cesser dès que le déplacement latéral a été effectué. Le clignotant n'est donc pas destiné à demander à un autre automobiliste de libérer la bande de circulation. Actionner son clignotant trop tôt peut s'avérer dangereux en laissant croire aux automobilistes qui suivent que vous vous apprêtez à dépasser alors que ce n'est pas le cas, ou en induisant en erreur un conducteur qui souhaite s'engager et qui pense que vous allez tourner avant de passer devant lui. Une mauvaise utilisation du clignotant peut donc être aussi dangereuse que son absence puisqu'elle transmet une information trompeuse aux autres usagers. Chaque vendredi matin, retrouvez toutes les infos de la chaîne radio proche de vous, avec les invités, les concours, les événements et l'actualité de vos animateurs.