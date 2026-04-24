Belgique : Coût du travail toujours le plus élevé d'Europe selon l'OCDE

Le nouveau rapport de l'OCDE confirme que la Belgique affiche le coût du travail le plus élevé d'Europe, en raison notamment du financement du vieillissement de la population et d'un système de protection sociale généreux. L'économiste Bruno Colmant explique les enjeux et les risques d'une baisse des prélèvements.

L'Organisation de coopération et de développement économiques ( OCDE ) a dévoilé ce mercredi son rapport le plus récent, confirmant une réalité persistante pour la Belgique : le coût du travail y demeure le plus élevé de toute l'Europe.

Bien que la pression sur les revenus du travail ait connu une légère diminution, l'écart avec les autres nations européennes reste significatif. L'économiste Bruno Colmant, interrogé ce vendredi matin sur bel RTL, a précisé que cette statistique annuelle mesure l'écart entre le coût total du salaire pour l'employeur et le revenu net effectivement perçu par le travailleur, communément appelé salaire net.

Il a souligné que le pourcentage de prélèvements sociaux et fiscaux en Belgique se situe parmi les plus élevés au monde, une situation structurelle qui pose des défis pour la compétitivité économique du pays. Cette situation, selon l'économiste, est intrinsèquement liée au défi démographique majeur que représente le vieillissement de la population. La Belgique, comme de nombreux pays développés, est confrontée à une augmentation de la proportion de personnes âgées par rapport à la population active.

Cela entraîne une demande accrue de services de santé et de pensions, nécessitant des financements importants. Les prélèvements sociaux, qui constituent la principale source de financement de ces dépenses, sont donc plus élevés que les impôts directs. Colmant estime qu'il sera difficile de réduire ces prélèvements de manière significative dans les quinze prochaines années, car la volonté politique est de maintenir un État social solide et protecteur.

Il insiste sur le fait que ces prélèvements ne sont pas simplement une charge pour les travailleurs, mais qu'ils sont également un mécanisme de solidarité intergénérationnelle, permettant de financer les prestations sociales des chômeurs et des retraités. Cette approche reflète une orientation idéologique du pays axée sur la cohésion sociale et la redistribution des richesses. Un aspect particulièrement préoccupant soulevé par le rapport de l'OCDE concerne la situation des célibataires en Belgique.

Ceux qui perçoivent un salaire moyen sont imposés à un taux de 39,5 %, tandis que la moyenne européenne se situe autour de 25,1 %. Cette disparité soulève des questions sur la soutenabilité économique de ce niveau de taxation.

Cependant, Bruno Colmant met en garde contre les conséquences d'une réduction des prélèvements. Il craint qu'une telle mesure ne conduise à une diminution des prestations sociales pour les générations précédentes, ce qui pourrait engendrer un sentiment d'injustice chez les jeunes travailleurs. Ces derniers pourraient alors remettre en question la légitimité du système de cotisations sociales et préférer l'indépendance ou des formes d'emploi moins contraignantes en termes de prélèvements.

Colmant souligne que le risque est de casser la logique du système, en créant une rupture de la solidarité intergénérationnelle et en incitant les jeunes à se soustraire au financement du système social. Il met en avant le danger d'un cercle vicieux où la diminution des prélèvements entraînerait une érosion de la cohésion sociale et une remise en cause du modèle social belge.

La question centrale est donc de trouver un équilibre entre la nécessité de financer les dépenses sociales et la volonté de maintenir un environnement économique attractif pour les entreprises et les travailleurs





rtlinfo / 🏆 8. in BE We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

OCDE Belgique Coût Du Travail Prélèvements Sociaux Vieillissement De La Population Solidarité Intergénérationnelle Economie Belge

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Lufthansa supprime 20.000 vols : la Belgique, elle, dispose d'atouts majeurs contre la pénurie de kérosèneEn supprimant des dizaines de milliers de vols, Lufthansa devrait économiser environ 40.000 tonnes de kérosène. Et cet...

Read more »

Un travailleur belge isolé reste le plus taxé des pays membres de l’OCDELes salaires ont augmenté dans 35 des 38 pays de l’OCDE par rapport à 2024, et le revenu réel après impôts d’un...

Read more »

Belgique : Toujours championne de la pression fiscale sur le travail selon l'OCDELe rapport de l'OCDE confirme que la Belgique a la pression fiscale la plus élevée sur le travail parmi les pays industrialisés, atteignant 52,5% pour une personne seule sans enfant. Cette situation freine les incitations à travailler et à embaucher.

Read more »

La situation humanitaire des demandeurs d'asile s'aggrave en Belgique, selon des ONGLa situation humanitaire des demandeurs de protection internationale en Belgique s'aggrave, ressort-il d'un rapport publié...

Read more »

CGSP dénonce de graves lacunes en matière de sécurité aérienne en BelgiqueUn rapport du syndicat CGSP révèle des défaillances systémiques dans la sécurité aéronautique et aéroportuaire en Belgique, pointant du doigt la direction générale du transport aérien et un manque de contrôle. Malgré les alertes et les recommandations de l'Union européenne et de l'OACI, les problèmes persistent.

Read more »

Belgique : Le coût du travail reste le plus élevé d'Europe selon l'OCDEUn nouveau rapport de l'OCDE confirme que la Belgique a toujours le coût du travail le plus élevé d'Europe, malgré une légère diminution de la pression sur les revenus. Les prélèvements sociaux élevés sont justifiés par le financement du vieillissement de la population et le maintien de l'état social, mais suscitent des interrogations, notamment pour les célibataires.

Read more »