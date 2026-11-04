Belgique : De Wever, Rousseau et Bouchez négocient le budget fédéral avec le Roi

Bart De Wever rencontre Conner Rousseau et Georges-Louis Bouchez pour débloquer la situation budgétaire belge sous l'égide du Roi, selon les derniers échanges.

Le Premier ministre Bart De Wever a reçu ce mercredi Conner Rousseau et Georges-Louis Bouchez pour tenter de rompre l'impasse budgétaire qui bloque le gouvernement fédéral. Cette rencontre stratégique s'est déroulée en présence du Roi, soulignant l'urgence politique de la situation actuelle. Les trois dirigeants ont affirmé leur volonté commune de parvenir à un accord au sein du gouvernement actuel.

La priorité absolue du redressement économique

Georges-Louis Bouchez a insisté sur le fait que la création d'un budget est d'une importance extrême pour le pays. Il a déclaré qu'il faut absolument prendre en compte la réalité économique actuelle pour réussir cet exercice. Les données montrent que les dépenses publiques progressent actuellement entre 5 et 10 fois plus rapidement que la création de richesse nationale.

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Le président du MR explique que cette disproportion nécessite une double action immédiate. Il faut d'abord relancer la croissance économique pour dynamiser le pays. Ensuite, il est impératif de réduire la progression des dépenses publiques pour rééquilibrer les comptes.

Des positions clairement exprimées par les partis

Conner Rousseau a partagé son analyse lors de son apparition sur le plateau du journal télévisé de 19h30. Il a confirmé avoir échangé avec le Roi sur la situation économique jugée fondamentale. Son message porte sur la nécessité de regarder la réalité en face sans tabou politique ni problème de positionnement.

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La question fiscale reste un point de friction majeur dans les négociations. Le CD&V et d'autres partis estiment que l'intransigeance de certains ministres complique la mise en place d'un accord. Bart De Wever a finalement décidé de ne pas toucher à la réduction des heures de travail, sous la pression directe des libéraux francophones.

L'impact concret sur le système de santé

Les discussions portent également sur les conséquences sociales des décisions budgétaires. Georges-Louis Bouchez a rassuré les citoyens sur la continuité du système de soins. Il a précisé que les gens ne doivent pas avoir peur pour leur accès aux soins de santé futurs.

Cependant, une adaptation des tarifs est inévitable selon le président libéral. Un bénéficiaire d'intervention majorée (BIM) pourrait devoir payer un euro, deux euros ou trois euros de plus. Cette augmentation marginale ne l'exclura pas du système de santé publique.

Les prochaines étapes des négociations

Face à l'échec des ministres du gouvernement pour trouver un accord autonome, les présidents de parti restent ouverts au dialogue. Bart De Wever a rappelé que l'accord prévoit un neuvième de recettes seulement pour couvrir les mesures envisagées.

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La seule condition retenue par les libéraux est la relance de l'économie du pays. Prendre des taxes sans créer d'emploi pourrait entraîner la fermeture d'entreprises et des licenciements massifs. Le compromis est présenté comme un devoir civique indispensable pour éviter la pire des conséquences.