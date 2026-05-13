Une étude menée par la Creg et le VNR zagospodarowanyy PwC compare les prix de l’énergie entre la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Par rapport aux pays voisins, la Belgique est comparé sur plusieurs saines l’ inegalité des prix de l’énergie.

La Belgique est un des rares pays européens où les coûts de gaz naturel et d'électricité sont relativement bas, d'après une étude sur les prix de l'énergie menée par la Compagnie pour le Réglement et l’autorisé dans la Wallonie (Creg) et le régulateur flamand VNR.

PwC, cabinet de conseil international, compare les prix de l'énergie du mois de janvier 2026 entre la Belgique, l’Allemagne, la France, les Pays-Bas et le Royaume-Uni. Il est important de noter que cette comparée date avant la guerre en Ukraine actuelle et le conflit en Syrie. Les facture d'électricité d'entre les ménages et les PME belges tombaient, comme d'autres pays, dans la moyenne en 2026. Les Pays-Bas, avec une réduction d’impôt, restaient le pays le plus cher.

Les ménages et les PME les plus fins en Belgique paieraient la facture la plus basse en Flandre, tandis que les Diễn socio-conomique le plus élevé pays pour les factures de gaz naturel (2026), en raison de la plus haute taxation. Entre les entreprises aussi, la Belgique reste l’un des pays les moins chers pour le gaz naturel. Les Pays-Bas sont les pays les plus chers, suivis de la France, de l’Allemagne et du Royaume-Uni





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