Une étude OCDE révèle que la Belgique taxe moins les riches. Les partis débattent de l'impôt sur la fortune pour réduire les inégalités fiscales majeures.

Une analyse récente publiée par l'Organisation de coopération et de développement économiques ( OCDE), co-écrite par l'économiste de la KU Leuven ( KUL), André Decoster, met en lumière un paradoxe structurel du système fiscal belge. Le rapport conclut qu'en 2022, plus un individu détient de richesses, plus sa part effective dans le financement des services publics diminue. Cette étude comparative, qui examine les recettes fiscales de l'ensemble des 38 États membres de l' OCDE, classe la Belgique parmi les nations où la pression fiscale est la plus élevée au monde, tout en étant celle où la progressivité réelle est la plus faible pour les plus aisés.

Disparité entre revenus du travail et du capital

Le mécanisme de cette inégalité repose sur la distinction entre les revenus du travail, fortement imposés, et les revenus du capital, beaucoup plus favorisés fiscalement. L'analyse détaille que l'ensemble des prélèvements, incluant impôts directs, cotisations sociales, TVA et accises, est calculé par rapport au revenu économique élargi, lequel intègre également les bénéfices non distribués des sociétés. Pour le contribuable moyen en Belgique, ce taux de contribution s'élevait à 43% de ses revenus en 2022. En revanche, pour les super-riches, ce taux tombe à 23%, non pas parce que leurs tranches marginales sont plus basses, mais parce que l'essentiel de leur fortune provient de patrimoines moins taxés.

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La structure actuelle du système belge crée une distorsion majeure entre le capital, défini comme le stock de patrimoine immobilier ou mobilier, et le flux qu'il génère, tel que les loyers ou les dividendes. Alors que la Belgique fait partie des quatre pays de l'OCDE à ne pas taxer les grands patrimoines sur leurs fortunes nettes, seules la Norvège, la Suisse et l'Espagne maintiennent encore un véritable impôt sur la fortune. À Bruxelles, le patrimoine est seulement soumis à des contributions spécifiques, comme la contribution de solidarité, ou à des prélèvements sur les transactions, laissant les détenteurs de capitaux importants avec une pression fiscale globale réduite.

Propositions fiscales des partis de la coalition

La question de la taxation des épaules les plus larges divise profondément la coalition fédérale, chaque formation politique proposant des seuils et des taux distincts. Les socialistes flamands de Vooruit et le CD&V plaident pour une contribution progressive sur les grands patrimoines financiers, avec des taux variant de 0,15% à 0,60% à partir de 500 000 à 1 million d'euros. Les Engagés soutiennent une approche similaire, ciblant l'épargne et les actions à partir de 500 000 euros, tandis que le PTB et le PS proposent des taux plus élevés, allant de 1% à 2% pour les fortunes entre 5 et 100 millions d'euros, et jusqu'à 3% au-delà pour le PTB.

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Ces propositions s'inscrivent dans un contexte où les prélèvements actuels sur le capital restent limités. Les dividendes et intérêts subissent généralement un précompte mobilier fixe de 30%. Parallèlement, la taxe annuelle sur les comptes-titres a été ajustée à 0,3% pour les portefeuilles excédant un million d'euros, et une nouvelle taxe sur les plus-values de 10% s'applique aux bénéfices réalisés lors de la vente d'actifs financiers, au-delà d'une franchise annuelle de 10 000 euros. Ces mesures, bien que récentes, sont jugées insuffisantes par les critiques qui estiment qu'elles ne touchent pas le cœur du problème de l'évasion fiscale des plus fortunés.

Impact budgétaire et défis de mise en œuvre

L'estimation du rendement de ces nouvelles taxes varie considérablement selon les formules présentées. Selon l'économiste et doctorant à l'UCLouvain, Martial Toniotti, le rendement de la contribution progressive sur les patrimoines financiers des Engagés et de Vooruit se situerait entre 700 et 800 millions d'euros par an. En tenant compte des réactions comportementales, les travaux indiquent que cette fiscalité rapporterait un peu moins d'un milliard d'euros. Les formules du PS et d'Ecolo-Groen généreraient un peu moins de deux milliards, tandis que celle du PTB pourrait rapporter entre 7 et 10 milliards d'euros annuels, touchant exclusivement le top 1% de la distribution du patrimoine.

Cependant, l'application concrète de ces mesures se heurte à des obstacles techniques et économiques soulignés par l'économiste Etienne de Callataÿ. Il rappelle que taxer le patrimoine nécessite de résoudre deux problématiques majeures : l'estimation de la valeur des biens et la capacité de paiement réelle. Contrairement aux actions cotées en bourse, dont la valeur est visible, des actifs comme une officine de pharmacie ou un garage automobile exigent des évaluations annuelles complexes. De plus, certains patrimoines, tels qu'un château, ne génèrent pas de flux de trésorerie immédiat, ce qui peut créer des difficultés de liquidité pour les contribuables, même si leur patrimoine est élevé.