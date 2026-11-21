L'agence Fitch maintient la note A+ de la Belgique tout en signalant un risque de baisse lié à l'incertitude politique et aux déséquilibres budgétaires persistants du pays.

L'agence de notation financière Fitch a confirmé le vendredi la note de crédit de la Belgique à un niveau A+. Cette décision intervient alors que les négociations pour former un gouvernement stable s'éternisent et que l'accord budgétaire reste introuvable. Les autorités doivent dorénavant fonctionner sous les douzièmes provisoires pour les mois de janvier, février et mars 2027.

Stabilité financière face à l'instabilité politique

Fitch explique que la notation A+ repose sur la conviction que le gouvernement dirigé par le Premier ministre Bart De Wever parviendra finalement à adopter les mesures d'économies nécessaires. Bien que les discussions politiques soient décrites comme laborieuses, l'agence estime que la dynamique finale aboutira à un consensus. Cependant, cette confiance est conditionnelle et fragile, dépendant entièrement de la capacité des partis à surmonter leurs divergences idéologiques actuelles.

Also read La Belgique U17 face au Vietnam : une sélection dominée par Genk et Bruges

Risque de dégradation en cas d'impasse

Le message de l'agence est clair : toute interruption des réformes entraînerait une révision de la note à la baisse. Si les réformes nécessaires s'arrêtent ou sont bloquées indéfiniment, la fiabilité du cadre budgétaire belge serait compromise. Cette perspective constitue un avertissement sérieux pour les investisseurs et les partenaires européens qui surveillent de près la situation économique du pays.

Advertisement

Alerte sur les finances publiques

Parallèlement à la décision de Fitch, un nouveau rapport alerte sur un état préoccupant des finances publiques belges. Les déséquilibres structurels menacent de mettre les comptes de l'État au bord du gouffre si des mesures correctives immédiates ne sont pas prises. Cette situation financière délicate s'ajoute à la crise politique, créant un environnement doublement incertain pour l'économie nationale.

Implications pour l'avenir économique

Les douzièmes provisoires validés par le gouvernement fédéral ne constituent qu'une solution temporaire. Ils permettent au fonctionnement de l'État de se poursuivre sans budget définitif jusqu'en mars. Cette absence de cadre budgétaire annuel renforce l'incertitude politique élevée mentionnée par les analysts. La capacité du gouvernement à stabiliser la situation financière et politique restera le facteur décisif pour maintenir la confiance des marchés.