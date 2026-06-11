Belgique : gouvernement et Engie ne veulent pas du nucléaire, mais envisagent une joint-venture pour prolonger les capacités

Le gouvernement belge souhaite revenir au nucléaire, tandis qu'Engie, l'exploitant des centrales, ne veut plus du nucléaire. Les réacteurs sont vieillissants et en partie démantelés, mais le gouvernement souhaite prolonger leur durée de vie. Engie a une stratégie d'entreprise de sortir du nucléaire, tandis que le gouvernement a une ambition de prolonger les capacités. La joint-venture Aurora vise à réunir ces deux points. Le prix de rachat des centrales pourrait être inférieur aux coûts de leur fermeture, mais le gouvernement préfère ne pas s'avancer sur ce point. Engie n'est pas le meilleur partenaire pour le nucléaire sur le très long terme, mais le gouvernement a la possibilité de concrétiser l'accord de gouvernement. Si le gouvernement rachète les centrales, il reprendra aussi les 9 milliards prévus pour le démantèlement. Le démantèlement des centrales vieillissantes est une tâche qui incombera à l'État, qui ne peut pas reprendre des actifs sans avoir le fonds pour le démantèlement.

Le gouvernement belge souhaite revenir au nucléaire, tandis qu' Engie , l'exploitant des centrales, ne veut plus du nucléaire. Les réacteurs sont vieillissants et en partie démantelés, mais le gouvernement souhaite prolonger leur durée de vie.

Engie a une stratégie d'entreprise de sortir du nucléaire, tandis que le gouvernement a une ambition de prolonger les capacités. La joint-venture Aurora vise à réunir ces deux points. Le prix de rachat des centrales pourrait être inférieur aux coûts de leur fermeture, mais le gouvernement préfère ne pas s'avancer sur ce point. Engie n'est pas le meilleur partenaire pour le nucléaire sur le très long terme, mais le gouvernement a la possibilité de concrétiser l'accord de gouvernement.

Si le gouvernement rachète les centrales, il reprendra aussi les 9 milliards prévus pour le démantèlement. Le démantèlement des centrales vieillissantes est une tâche qui incombera à l'État, qui ne peut pas reprendre des actifs sans avoir le fonds pour le démantèlement. Engie a alimenté un fonds géré par Synatom, mais la contribution du géant français est réévaluée tous les trois ans. En janvier, Synatom a été provisionné à hauteur d'une demande de la commission des provisions nucléaires.

La commission des provisions nucléaires a rendu une analyse qui dit qu'il faut mettre autant dans ce fonds et que l'argent est là





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