L'inflation belge recule à 5,09% en novembre selon la FOD Economie. Cette baisse entraîne une revalorisation automatique des salaires de 4,41% pour près d'un million de travailleurs.

Le taux d'inflation en Belgique a enregistré une nouvelle baisse en novembre 2025, s'établissant à 5,09%. Ce chiffre, publié par la Fédération Publique Fédérale Economie, marque une décélération par rapport au mois précédent où il se situait à 5,26%. La pression des prix sur le coût de la vie demeure significative mais montre des signes d'apaisement relatif comparé aux sommets atteints l'année dernière.

Décomposition des prix et rôle de l'énergie

La dynamique des prix varie considérablement selon les secteurs économiques. L'énergie reste le principal moteur de l'augmentation générale des prix, affichant une hausse spectaculaire de 33,69% par rapport à novembre 2025. Cette performance énergétique est légèrement supérieure à celle d'octobre qui était de 33,22%. Les consommateurs constatent des hausses marquées pour le gaz naturel à +65,6%, le fuel à +38,1% et l'électricité à +25,6% sur un an.

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Cependant, certains postes de dépenses connaissent une dynamique inverse. Les carburants pour véhicules, bien que 22% plus chers qu'il y a un an, ont enregistré une baisse de 7,5% par rapport au mois d'octobre. Ce recul contribue à freiner l'accélération globale. De même, l'alimentation, les villages de vacances et les campings sont désormais moins onéreux qu'en novembre 2024, offrant un souffle aux budgets familiaux sur ces catégories spécifiques.

Cœur de l'inflation et perspectives économiques

En excluant les volatilités des produits énergétiques et des denrées alimentaires brutes, l'inflation de base ou dite "noyau" s'est inscrite à 2,47% en novembre. Ce niveau est nettement inférieur aux 2,80% observés en octobre. Cette tendance à la baisse du noyau inflationniste est un signal important pour les économistes qui analysent la résilience des ménages face à la hausse générale des prix de détail.

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Les causes de cette persistance inflationniste sont multiples et liées aux tensions géopolitiques. La guerre au Moyen-Orient continue de nourrir l'incertitude sur les marchés des matières premières, affectant directement les coûts de l'énergie. La FOD Economie note que le gaz a augmenté de 7,7% et l'électricité de 3% entre octobre et novembre, maintenant la pression à la hausse sur les factures domestiques malgré la tendance générale.

Impact concret sur les rémunérations des travailleurs

Ces données macroéconomiques ont des répercussions immédiates sur le pouvoir d'achat des salariés. L'expert en ressources humaines Acerta a réalisé des projections indiquant qu'environ un million de travailleurs belges verront leur salaire augmenter dès le mois de janvier. Cette revalorisation automatique découle du mécanisme d'indexation qui s'ajuste sur les données d'inflation publiées.

Pour les 600 000 employés relevant du Comité Paritaire 200, l'augmentation prévue est de 4,41%. Cette revalorisation vise à compenser la perte de pouvoir d'achat subie durant les mois précédents. Les autres secteurs tels que l'agriculture, la nourriture, le transport de marchandises et l'hôtellerie-restaurant bénéficieront d'une correction de 4,17%. Cette mesure constitue un bouclier social face à la persistance d'une inflation élevée.