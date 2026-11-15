Belgique-Italie : La Belgique doit vaincre pour accéder aux quarts de la Ligue des Nations

La Belgique affronte l'Italie au stade Roi Baudouin. Une victoire est obligatoire pour Mark van Bommel afin de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations.

La sélection belge des Diables Rouges abordera la dernière rencontre de sa phase de groupe de la Ligue des Nations avec une pression immense. Le dimanche, au stade Roi Baudouin de Bruxelles, les troupes de Mark Van Bommel recevront l'Italie dans un contexte éliminatoire strict. Seul un succès permettra à l'équipe nationale de franchir le cap et d'accéder aux quarts de finale de cette compétition majeure.

Stratégie et compositions attendues des équipes

Mark Van Bommel a opéré des choix tactiques précis pour cette rencontre décisive contre l'Italie. Le sélectionneur a opté pour Maxim De Cuyper sur le côté gauche de la défense pour stabiliser l'arrière-garde. Au milieu de terrain, Roméo Lavia est titularisé après son retour de suspension, apportant son expérience et sa créativité au jeu belge.

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Le flanc droit reste une constante stratégique avec le maintien de Franck Honorat, souvent désigné sous le nom de Moreira dans les compositions précédentes, sur le côté. Cette structure vise à garantir l'équilibre nécessaire face à une Italie qui cherche à exploiter les moindres failles défensives lors de ce match à enjeu critique.

Enjeux sportifs et historique des confrontations

La Belgique part avec l'avantage moral d'avoir remporté son premier match contre l'Italie sur le score de deux buts à zéro. Cette victoire, acquise en Italie lors des débuts de la direction de Mark Van Bommel, est la performance que les Diables Rouges doivent rééditer pour maintenir leurs espoirs de qualification en vie.

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Cependant, la dynamique a changé depuis cette première confrontation. Les Azzurri, menés par Roberto Mancini, ont retrouvé des couleurs, notamment avec une victoire significative contre la France sur le score de trois buts à un. À l'inverse, les Belges ont subi deux défaites face aux Bleus, ce qui a complexifié la donne pour la suite du groupe.

La situation actuelle est limpide : la Belgique doit impérativement gagner pour espérer poursuivre son aventure. Un nul suffirait aux Italiens pour se qualifier, transformant ce rendez-vous en un véritable match à élimination directe pour les joueurs belges. Mark Van Bommel reconnaît cette tension mais assure que la préparation se déroule selon les standards habituels pour garantir la sérénité nécessaire.

Disponibilités des joueurs et absences clés

Le coaching staff belge bénéficie de bonnes nouvelles en matière de santé et de suspension. Romelu Lukaku est déclaré apte après s'être remis de son problème de hanche, retrouvant ainsi sa place potentielle dans l'attaque. Roméo Lavia est également disponible après avoir purgé sa suspension, renforçant le milieu de terrain pour ce duel acharné.

De leur côté, les Italiens devront se passer de deux éléments importants. Davide Frattesi et Nicolò Cambiaghi sont tous deux forfaits pour cette rencontre. Cette absence peut affaiblir la profondeur de banc et les options offensives de Roberto Mancini face à une équipe belge déterminée à ne rien lâcher.

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Le contexte entourant cette rencontre est marqué par la tension sportive et la nécessité de performance. Les joueurs, conscients de l'enjeu, doivent canaliser cette pression pour délivrer un match à la hauteur des attentes. La qualité de la prestation sera déterminante pour l'avenir proche des Diables Rouges dans cette compétition.