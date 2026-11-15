Belgique Italie : les Diables Rouges doivent gagner pour qualifier

Les Diables Rouges affrontent l'Italie au Stade Roi Baudouin. Une victoire est impérative pour Mark van Bommel afin d'accéder aux quarts de finale de la Ligue des Nations.

Les Diables Rouges prennent part à une rencontre décisive face à l'Italie dimanche au stade Roi Baudouin de Bruxelles dans le cadre de la Ligue des Nations. Cette confrontation à élimination directe impose une condition stricte : seule une victoire permettra aux troupes de Mark Van Bommel d'accéder aux quarts de finale du tournoi. Le contexte de ce match est particulièrement tendu car la Belgique part avec un désavantage tactique majeur sur le plan du classement.

Stratégie et compositions pour le choc

Le sélectionneur Mark Van Bommel a fait le choix d'une composition spécifique pour tenter d'inverser la tendance. Maxim De Cuyper a été titularisé sur la gauche de la défense, offrant plus de profondeur offensive. Au milieu de terrain, Roméo Lavia retrouve le onze de départ après sa suspension, apportant de la robustesse. Sur le flanc droit, le jeune Morella conserve sa place pour dynamiser le jeu. Cette formation vise à combiner solidité défensive et capacité de création.

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La situation de départ avant le coup d'envoi était complexe pour les Belges. Lors des débuts de la carrière de Mark Van Bommel, l'équipe avait remporté un match en Italie avec un score de deux buts à zéro. Depuis, l'Italie sous la houlette de Roberto Mancini a retrouvé un certain confort, notamment avec une victoire convaincante contre la France sur le score de trois buts à un. À l'inverse, les Diables Rouges ont subi deux défaites face aux Bleus, ce qui a inversé les rapports de force.

Disponibilités et enjeux individuels

Les listes de joueurs présentent des différences notables entre les deux nations. La Belgique bénéficie du retour de Romelu Lukaku, remis de son problème de hanche, et de Roméo Lavia, disponible après sa peine disciplinaire. Ces éléments offensifs et défensifs sont cruciaux pour espérer marquer. L'Italie, quant à elle, devra se passer de Davide Frattesi et de Nicolò Cambiaghi, tous deux déclarés forfaits. Cette absence prive Roberto Mancini de certaines options de profondeur.

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L'ambiance autour de l'équipe belge a été marquée par des manifestations de soutien intense. Les supporters ont déployé un tifo exceptionnel pour saluer Kevin De Bruyne et Romelu Lukaku, les transformant en empereurs. Cette pression positive contraste avec les débats internes sur les réseaux sociaux, où certains Belges ont critiqué des performances précédentes. Thibaut Courtois a également révélé son plan pour jouer avec les Diables Rouges à l'Euro 2028, montrant une vision à long terme malgré les incertitudes immédiates.

Conséquences directes et suites de la compétition

Les conséquences sportives sont immédiates et sans appel. Le nul est suffisant pour permettre à l'Italie de poursuivre son aventure, ce qui donne un avantage psychologique et structurel à l'équipe adverse. Mark Van Bommel a qualifié cette situation de bon test pour évaluer la résilience de son groupe. Il a insisté sur le fait que la préparation se ferait de la même manière que pour les autres matchs, malgré la tension ambiante. L'objectif reste clair : surprendre l'Italie et confirmer le potentiel offensif.

La suite de la compétition dépendra entièrement de la capacité des Belges à concrétiser leurs occasions. Les statistiques de conversion et la solidité défensive seront les clés du succès. Si la Belgique échoue, sa saison s'arrêtera ici, privant le pays d'une qualification pour la suite de la Ligue des Nations. L'enjeu dépasse le simple cadre sportif, touchant à la cohésion nationale et à la confiance dans le projet mené par Mark Van Bommel.