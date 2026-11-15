Belgique-Italie : Les Diables Rouges doivent gagner pour les quarts de finale

Les Diables Rouges affrontent l'Italie ce dimanche. Seule une victoire permet à l'équipe de Mark Van Bommel de atteindre les quarts de finale de la Ligue des Nations.

Les Diables Rouges de Belgique achèvent leur phase de groupe de la Ligue des Nations par un défi décisif contre l' Italie. Ce match à élimination directe se tiendra dimanche au Stade Roi Baudouin de Bruxelles. Seule une victoire assurera aux troupes de Mark Van Bommel l'accès aux quarts de finale de la compétition européenne.

Convocation et disponibilité des joueurs clés

La liste officielle des vingt-trois joueurs retenus par la fédération belge a été publiée par l'UEFA à quelques heures du coup d'envoi prévu à 20h45. Romelu Lukaku figure bien sur cette feuille de match. L'attaquant central a manqué le déplacement en Turquie le jeudi précédent en raison d'une blessure à la hanche. Le sélectionneur Mark Van Bommel a confirmé samedi que le joueur est désormais rétabli et pleinement disponible pour cette échéance cruciale.

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D'autres retours importants complètent cette composition. Roméo Lavia fait son retour dans le groupe après avoir terminé sa suspension. En revanche, le sélectionneur a pris la décision d'écarter trois membres de l'effectif. Le gardien Jari De Busser, le défenseur Josué Kongolo et le milieu de terrain Mandela Keita prendront place sur le banc des remplaçants pour cette soirée.

Réactions et débats autour de la sélection

Cette composition officielle a immédiatement suscité des débats intenses sur les réseaux sociaux. La présence de Jérémie De Cuyper dans la liste, préféré à Jordan Seys, questionne une partie des supporters et des analystes. Cette décision technique divise l'opinion publique locale alors que le coefficient de performance de chaque joueur est scruté de près.

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Jérémie Doku, lui, apporte une réponse concrète à ses détracteurs potentiels. Après une Coupe du Monde jugée décevante par certains standards, l'ailier belge a marqué son retour en force chez les Diables Rouges. Il a offert un but de génie face à l'Italie, humiliant la défense adverse par sa qualité technique et sa capacité à trancher des matchs serrés.

Enjeux sportifs et implications majeures

L'enjeu de ce dimanche est absolument vital pour la suite de la carrière internationale de ce groupe. Mark Van Bommel sait que ses joueurs n'ont droit à aucune erreur. Une victoire permet de franchir le cap des quarts de finale, tandis qu'un résultat nul ou négatif signifie l'élimination prématurée de la Belgique de cette édition.

Le contexte émotionnel est également palpable. La pression est maximale dans la capitale belge. Les fans attendent une performance historique pour honorer le maillot rouge. Chaque passe, chaque tacles et chaque course comptera double dans cette confrontation directe face à une sélection italienne redoutable. L'objectif est clair et sans appel pour l'encadrement technique.