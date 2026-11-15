Belgique Italie : Les Diables Rouges doivent vaincre pour accéder aux quarts de la Ligue des Nations

En match couperet contre l'Italie au stade Roi Baudouin, les Diables Rouges de Mark van Bommel ne peuvent compter que sur la victoire pour franchir le cap des quarts de finale de la Ligue des Nations dimanche.

Les Diables Rouges affrontent l' Italie ce dimanche au stade Roi Baudouin de Bruxelles dans une épreuve décisive pour leur avenir en Ligue des Nations. Seule une victoire assurera à l'équipe de Mark van Bommel l'accès aux quarts de finale de la compétition. Cette rencontre à enjeu majeur suscite une forte attention sur les réseaux sociaux, notamment concernant la composition de l'effectif retenu par le sélectionneur national.

Composition des Diables Rouges face à l'Italie

La liste des vingt-trois joueurs retenus par la Fédération royale belge de football a été publiée par l'UEFA à quelques heures du coup d'envoi prévu à 20h45. La composition de l'équipe provoque des réactions immédiates parmi les supporters et les experts sportifs belges. La présence de Jari De Cuyper dans le onze de départ, au détriment de Matthias Seys, suscite particulièrement les discussions et les questions sur les choix tactiques du sélectionneur.

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Romelu Lukaku figure bien dans la liste officielle des vingt-trois joueurs convoqués pour cette confrontation cruciale. Le retour de l'attaquant star marque un tournant dans les préparatifs belges après son absence lors du précédent déplacement en Turquie. Sa réintégration dans le groupe officiel valide la stratégie offensive mise en place par Mark van Bommel pour ce match à élimination directe.

Retours de Lukaku et Lavia en effectif

L'avant-centre Romelu Lukaku avait manqué le match contre la Turquie jeudi dernier en raison d'une blessure à la hanche qui l'avait tenu éloigné des terrains. Le sélectionneur Mark van Bommel a confirmé officiellement samedi que Lukaku est désormais rétabli et totalement disponible pour affronter l'Italie dimanche. Cette information rassurante pour les supporters permet au sélectionneur de disposer de tous ses atouts offensifs pour cette soirée critique.

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Par rapport à l'effectif utilisé en Turquie, l'équipe nationale belge récupère également Roméo Lavia. Le milieu de terrain fait son retour dans le groupe après avoir purgé une suspension. Sa disponibilité offre une option supplémentaire au sélectionneur Mark van Bommel pour renforcer le milieu de terrain belge face au talentueuse équipe italienne attendue dimanche soir.

Enjeu sportif et attentes autour de Thibaut Courtois

Ce match s'annonce comme un véritable test pour la solidité de l'équipe belge sous la direction de Mark van Bommel. Thibaut Courtois, le gardien titulaire des Diables Rouges, a récemment révélé son plan pour jouer avec l'équipe nationale à l'Euro 2028. Il a confirmé que les arrangements étaient convenus, montrant ainsi une vision à long terme pour la sélection belge malgré les enjeux immédiats de la Ligue des Nations.

Les observateurs attendent de voir comment le gardien de Bruxelles va s'insérer dans le système tactique belge pour les prochaines échéances internationales. Sa présence et son expérience restent des éléments clés pour la suite des projets sportifs de la fédération belge. La performance des Diables Rouges dimanche pourrait définir la confiance accordée à la stratégie actuelle du sélectionneur.

Conséquences d'une défaite belge pour la qualification

La situation est claire pour l'équipe nationale belge : l'échec signifie l'élimination pure et simple de la Ligue des Nations. Il n'y a pas de second souffle possible pour accéder à la phase finale de la compétition en cas de résultat négatif. Cette pression extrême pèse sur chaque joueur des Diables Rouges et sur le staff technique dirigé par Mark van Bommel.

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Les supporters belges suivent cette soirée avec une attention particulière car elle déterminera la suite de la saison sportive pour les joueurs professionnels. Le stade Roi Baudouin sera au complet pour encourager les Diables Rouges dans cette bataille décisive. L'objectif unique est de remporter ce match pour continuer la course vers les quarts de finale de la Ligue des Nations.