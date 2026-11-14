Belgique Italie : Romelu Lukaku et Mark van Bommel s'expriment

Mark van Bommel analyse la préparation belge face à l'Italie. Romelu Lukaku n'est pas prêt pour 90 minutes. La victoire est obligatoire pour accéder aux quarts de finale.

L'entraîneur de l' Équipe Nationale Belge, Mark van Bommel, a livré une évaluation détaillée de la préparation de son groupe en vue du duel décisif contre l' Italie. Le sélectionneur a confirmé que Romelu Lukaku est en bonne forme physique mais précise que le milieu de jeu n'est pas encore opérationnel pour tenir une durée complète de quatre-vingt-dix minutes sur le terrain. Cette gestion minutieuse s'inscrit dans une stratégie visant à maximiser l'impact du attaquant lors de ce match crucial.

État de forme de Romelu Lukaku

Romelu Lukaku retrouve une disponibilité complète et une confiance retrouvée selon les dires de son sélectionneur. Mark van Bommel admet que la condition physique actuelle de l'attaquant n'est pas encore au sommet de sa carrière, mais elle est suffisante pour être un atout majeur. L'expérience du joueur est jugée indispensable car il possède l'habitude des grandes rencontres internationales. Il est capable de guider les joueurs les moins expérimentés du groupe vers les bonnes positions tactiques.

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Le technicien belge précise que Romelu Lukaku va nettement mieux qu'au précédent rassemblement. Cependant, il estime qu'il ne peut pas envisager de le lancer pour une intégrale de quatre-vingt-dix minutes dès le coup d'envoi. Les scénarios envisagés incluent une titularisation pour environ une heure de jeu ou une entrée en jeu sur la fin pour les trente dernières minutes. L'entraîneur gardera cette option flexible pour adapter la stratégie en fonction de l'évolution du score.

Confiance et enseignements du match en Turquie

Mark van Bommel tire un bilan positif du récent succès enregistré en Turquie, considérant que cette victoire apporte une dose supplémentaire de confiance à l'équipe. Le sélectionneur affirme que cette réussite permet d'aborder le prochain duel avec une assurance accrue, notamment en observant le niveau de jeu collectif présenté sur place. Les Turcs ont créé des opportunités, mais la défense belge a su résister et maintenir sa structure jusqu'au bout.

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Le coach n'a toutefois pas caché certains mécontentements durant cette rencontre précédente. Il a exprimé sa colère à la fin du match contre la Turquie en raison de lacunes tactiques identifiables. Mark van Bommel souligne la nécessité d'améliorer les phases de construction offensive et d'entretenir la concentration collective jusqu'à la dernière seconde de l'arbitre. Il insiste sur le fait que l'apprentissage et la progression sont des processus permanents dans le football moderne.

Adaptation de Benjamin Deceuninck face à l'Italie

Benjamin Deceuninck, le préparateur physique ou un membre influent du staff, apporte son analyse en soulignant le changement d'identité de l'adversaire italienne par rapport au match aller. L'Italie a gagné en stabilité au fil des matchs et sa victoire spectaculaire trois à un contre la France constitue une preuve tangible de son haut niveau actuel. Cette performance française démontre que les Italiens sont devenus une équipe très redoutable qu'il faudra démanteler avec soin.

Le contexte du match impose une victoire obligatoire aux Belges pour espérer accéder aux quarts de finale. L'Italie occupe actuellement la troisième place du groupe A1 avec un seul point d'avance sur les Belges. Cette dynamique crée un déséquilibre psychologique car l'Italie aborde la rencontre avec l'avantage de ne pas être forcée au jeu. Cette liberté peut toutefois se transformer en désavantage si les Italiens doutent ou se posent trop de questions tactiques.

Enjeux qualitatifs et objectifs européens

La Belgique aborde cette rencontre avec une mentalité distincte, privilégiant sa propre préparation plutôt que de se focaliser excessivement sur la force de l'adversaire. Mark van Bommel rappelle que cette confrontation, bien qu'étiquetée comme un match à élimination directe, ne constitue pas une finale de tournoi. Les joueurs devront découvrir les tensions et émotions propres aux matchs à haute enjeux, ce qui servira de test précieux pour la suite de l'aventure européenne.

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L'objectif final reste la qualification pour le prochain Euro et le développement de la cohésion au sein du groupe. Chaque match est une occasion de régler les derniers détails avant les grandes échéances. La performance collective et la gestion des émotions seront déterminantes pour assurer l'avenir de l'équipe et concrétiser les ambitions affichées par le staff technique et la fédération.