Fabrice Brion analyse la fiscalité belge, le seuil de pauvreté et l'efficacité des services publics, prônant une baisse de l'impôt sur le travail au profit de la croissance.

En Belgique, la situation socio-économique présente des paradoxes marquants. Plus de 11 % de la population vit sous le seuil de pauvreté, un chiffre qui grimpe à plus de 23 % dans la région bruxelloise. Pourtant, le pays affiche l'une des meilleures redistributions des revenus d'Europe, avec un indice de Gini de 23,4. Sur une échelle allant de 0 à 100, où 0 signifie que tout le monde reçoit le même revenu et 100 qu'une seule personne capte la totalité, cette position semble enviable.

Efficacité des services publics et fiscalité

Face à cette réalité, Fabrice Brion, chef d'entreprise montois, ne nie pas le rôle des allocations sociales et des pensions dans le maintien d'un niveau de vie minimal pour une partie de la population. Cependant, il estime que même cette protection sociale n'est pas suffisante pour que les gens aient une vie confortable. De ce point de vue, l'entrepreneur se montre particulièrement critique envers la performance de l'État. Il souligne que la Belgique n'est pas dans le top 5 de la qualité des services publics.

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Les fonctionnaires, les enseignants, les policiers, le milieu hospitalier et la justice ne bénéficient pas non plus d'une satisfaction record. Il exprime le souhait d'être premier si, avec ce taux d'impôt le plus élevé, on était aussi les meilleurs dans tous ces domaines que sont l'enseignement, la santé, la recherche, la sécurité, la défense et la justice. Pour lui, il s'agit avant tout d'une question d'efficacité et de ce qu'on fait avec l'impôt.

Fardeau fiscal et compétitivité

La Belgique détient le plus haut taux d'imposition parmi les 38 pays membres concernés. Pour l'employé, il existe une grosse différence entre le coût pour l'employeur et ce qui lui permet d'avoir un niveau de vie confortable ou de faire face à l'augmentation des coûts de la vie. Malgré ce fardeau, certaines entreprises, comme celle de Fabrice Brion, ne souffrent pas de la concurrence pour s'arracher les meilleurs talents à coups d'avantages financiers. Elles ont la chance d'avoir investi depuis très longtemps en recherche et développement, disposant ainsi d'une technologie qui permet de se différencier et d'être compétitifs mondialement.

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Lorsqu'on demande aux jeunes quelles sont leurs motivations à travailler dans ces entreprises, le package salarial perd de l'importance. Ils privilégient le sens, l'impact qu'ils vont avoir dans leur travail, ainsi que les possibilités d'apprendre et de se développer. La quotité exemptée d'impôt, aujourd'hui autour de 10 000 à 12 000 euros, devrait selon lui être indexée chaque année sur le seuil de pauvreté. Le seuil de pauvreté étant fixé à 1 500 euros par mois, soit 18 000 euros par an, des contribuables commencent à payer des impôts dès ce niveau de revenu, ce qui constitue une anomalie concrète selon l'entrepreneur.

Simplification fiscale et vision économique

Les chèques-repas, les voitures de société et autres avantages en nature sont devenus, selon Fabrice Brion, un sujet complexe. Une simplification permettrait d'alléger la charge administrative et d'obtenir un impôt plus bas. En tant qu'employeur de 650 salariés en Belgique, une telle mesure permettrait aussi aux entreprises d'économiser sur la gestion administrative de ces dispositifs. Il défend ainsi la position de réduire l'impôt sur le travail, sans le baisser plus bas qu'aujourd'hui car le seuil actuel est difficilement supportable pour la majorité des citoyens et des entreprises, tout en maintenant la progressivité pour les tranches les plus élevées.

Face au débat sur l'équilibre entre impôt sur le travail, le capital et la consommation, Fabrice Brion plaide pour taxer moins et miser sur la croissance économique pour renflouer les caisses de l'État. La meilleure manière d'augmenter l'impôt pour l'État est d'augmenter le revenu. Avec une croissance à 3 % au lieu de 1 %, les 10 milliards que le gouvernement cherche aujourd'hui ne seraient plus nécessaires. Il s'oppose particulièrement à une hausse de la taxation sur la consommation qu'il juge contre-productive, surtout dans un contexte de croissance quasi nulle où cela risquerait de faire basculer l'économie en territoire négatif.

Taxation des fortunes et investissement

Concernant une éventuelle taxation des plus grandes fortunes, bien que demandée par une majorité de Belges, la réalité est nuancée. Une grande partie de ce capital est investie à l'étranger et même hors de l'Union européenne. Cela signifie que le pays finance lui-même la croissance d'autres zones économiques alors qu'il a un besoin important de financer sa propre croissance. L'entrepreneur maintient donc sa vision d'une réforme fiscale axée sur la réduction de l'impôt sur le travail, le refus d'augmenter la taxation sur la consommation et l'accroissement de l'efficacité des dépenses de l'État.