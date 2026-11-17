L'Institut royal météorologique de Belgique (IRM) maintient l'avertissement jaune pour pluies jusqu'à mercredi 15h. Des cumuls importants sont prévus suite aux inondations de mardi.

L'Institut royal météorologique de Belgique (IRM) a confirmé que la phase critique des intempéries n'est pas encore totalement révolue pour la population. Le service météorologique national maintient officiellement son avertissement jaune aux précipitations sur la majeure partie du territoire belge, une mesure qui reste en vigueur jusqu'à mercredi 15h. Cette extension de l'alerte survient après une journée de mardi qui a été marquée par des averses violentes, causant des inondations localisées et nécessitant de nombreuses interventions des services de secours.

Maintien de l'avertissement jusqu'à mercredi 15h

L'IRM maintient son avertissement jaune aux précipitations dans la majeure partie du pays jusqu'à mercredi 15h, indiquant que les risques ne se sont pas dissipés. De nouvelles averses sont attendues dans les heures à venir, avec des cumuls de pluie qui pourraient encore être importants dans certaines régions spécifiques. Cette décision technique vise à informer les citoyens et les autorités locales que la vigilance doit rester de mise pour prévenir les risques de ruissellement et d'inondation.

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Sinistres à Charleroi et perturbations sur l'A54

Dans la région de Charleroi, les conséquences concrètes de ces pluies diluviennes ont été immédiates et visibles sur le terrain. Des avaloirs bouchés à Lodelinsart ont saturé les systèmes d'évacuation des eaux, contribuant à l'engorgement des rues et aux débordements. Parallèlement, quelques accidents de la circulation sur l'autoroute A54 ont perturbé le flux routier, démontrant l'impact direct de la météo sur les infrastructures de transport vitales pour la mobilité régionale.

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Précipitations en province de Luxembourg

Les autorités météorologiques ont également émis un avertissement jaune à la pluie spécifiquement ciblé pour la province de Luxembourg. Cette alerte met en lumière la vulnérabilité des sols déjà saturés dans les zones rurales et forestières de cette région, où le risque de glissements de terrain ou de montée rapide des cours d'eau persiste. Les habitants de ces zones doivent être particulièrement attentifs à l'évolution de la situation hydrologique locale au cours de la nuit et de la journée de mercredi.

Impact opérationnel pour les pompiers et citoyens

L'intensité des précipitations de mardi a nécessité de nombreuses interventions des pompiers à travers le pays pour gérer les situations d'urgence. Les citoyens sont invités à surveiller les évolutions de la météo pour éviter les déplacements non essentiels sur les axes touchés. La persistance de l'alerte jaune implique que la nature du danger reste la même : des pluies fortes capables de provoquer des inondations局部的, nécessitant une prudence accrue dans l'utilisation des routes et des zones basses.