Le Premier Alexander De Wever négocie à la sommet de l'UE pour limiter l'augmentation de la contribution belge au budget européen, qui pourrait passer de 4,25 à 5,5 milliards d'euros par an.

Le Premier ministre belge Alexander De Wever entre en négociations difficiles lors du sommet de l'Union européenne à Bruxelles pour déterminer le futur budget pluriannuel. La Belgique craint une augmentation significative de sa contribution financière, estimée à environ 1,5 milliard d'euros supplémentaires par an selon les nouvelles propositions. Les dirigeants des 27 États membres tentent de s'accorder sur les dépenses de l'UE pour la période 2028-2034 dans un contexte de divisions profondes.

Négociations du Budget Pluriannuel 2028-2034

Les chefs d'État et de gouvernement de l'UE se réunissent aujourd'hui à Bruxelles pour débattre du prochain cadre financier pluriannuel, qui couvrira la période allant de 2028 à 2034. Le budget actuel, en vigueur depuis 2021 jusqu'à la fin de l'année 2027, a permis d'éviter des négociations annuelles fastidieuses. La Commission européenne, sous la direction de sa présidente Ursula von der Leyen, a présenté il y a deux ans une proposition initiale proche de 1 850 milliards d'euros. Ce montant dépasse largement les 1 250 milliards d'euros alloués pour la période 2021-2027. L'objectif initial était de financer la transition verte, la transition numérique et la lutte contre la migration, mais des critiques, notamment allemandes, ont exigé une réduction drastique.

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Proposition d'Antonio Costa et Réductions Budgétaires

Le président du Conseil européen, Antonio Costa, a présenté une nouvelle proposition plus modérée ce week-end dernier. Son projet de budget s'élève à 1 780 milliards d'euros, ce qui correspond à une réduction d'environ 10 pour cent par rapport à la demande initiale de la Commission. Cette proposition sera examinée de près par les dirigeants européens lors de ces deux jours de sommets. Les pays contributaires nets, tels que l'Allemagne et les Pays-Bas, trouvent encore ce montant trop élevé. Ils versent plus de fonds dans les caisses européennes qu'ils n'en récupèrent via les subventions et exigent une diminution de leurs apports respectifs. La Belgique partage cette inquiétude concernant le niveau global des contributions requises.

Financement de l'Ukraine et Coûts Associés

Outre le budget général de l'UE, le financement de l'Ukraine constitue un autre point central des discussions. En décembre de l'année dernière, l'Union a décidé de prêter 90 milliards d'euros à Kiev. Cette décision est intervenue après la résistance ferme du Premier ministre belge Alexander De Wever contre l'utilisation des actifs russes gelés. Face à la poursuite du conflit, la Commission propose un deuxième prêt de 45 milliards d'euros pour assurer le financement jusqu'à la fin de 2027. Si ce plan est approuvé, l'UE devrait payer environ 55 milliards d'euros d'intérêts entre 2028 et 2034. Une proposition supplémentaire de 100 milliards d'euros de soutien est également discutée, bien que la nature exacte de cette aide, qu'il s'agisse de prêts ou de dons, reste incertaine.

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Impact Financier Direct sur la Belgique

Pour le gouvernement De Wever, l'enjeu principal est de contenir la hausse de la contribution belge. Entre 2021 et 2027, la part annuelle de la Belgique s'élevait en moyenne à 4,25 milliards d'euros. Sous le scénario d'Antonio Costa, ce chiffre augmenterait à 5,5 milliards d'euros par an. Cela représente une hausse de 1,25 milliard d'euros supplémentaires. En ajoutant la part belge dans le service de la dette ukrainienne, estimée à 250 millions d'euros annuels, le total de la charge supplémentaire atteint environ 1,5 milliard d'euros par an. Sur la période 2028-2034, cela équivaut à plus de 10,5 milliards d'euros au total. Le gouvernement doit convaincre ses partenaires qu'une telle augmentation est difficile à justifier compte tenu de la santé budgétaire nationale.

Position Belge et Sources de Revenus Alternatives

La Belgique cherche à obtenir des réductions tout en protégeant ses intérêts spécifiques, comme le refus de nouvelles coupes dans les budgets agricoles et les fonds de cohésion pour les régions plus pauvres. Le pays soutient en revanche un renforcement du fonds européen visant à booster la compétitivité industrielle. Pour compenser les déficits et éviter des contributions nationales trop lourdes, Antonio Costa propose de nouvelles taxes. Celles-ci incluraient une imposition sur les chiffre d'affaires des géants du numérique comme Google et Meta, estimée à 5 milliards d'euros annuels. D'autres sources seraient les accises sur le tabac et les revenus des quotas d'émission. Ensemble, ces nouvelles recettes pourraient générer 60 milliards d'euros, offrant une alternative aux hausses des contributions nationales directes.