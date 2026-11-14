Belgique : La Chambre adopte la loi sur la réparation des appareils électroménagers

La Chambre des représentants a voté une nouvelle loi obligeant les fabricants à proposer des réparations abordables et à afficher les prix. Cette mesure vise à prolonger la durée de vie des appareils comme les smartphones et les lave-linge.

La Chambre des représentants a voté jeudi une nouvelle loi destinée à faciliter la réparation des appareils du quotidien, même après l'expiration de leur garantie légale. Smartphones, réfrigérateurs ou encore machines à laver sont notamment concernés.

Vote de la loi sur la réparation des appareils

Cette législation marque un tournant majeur dans la protection des consommateurs belges face à l'obsolescence programmée et aux coûts élevés de maintenance. Les fabricants devront proposer des réparations à un prix raisonnable et afficher leurs tarifs indicatifs en ligne, assurant ainsi une plus grande transparence pour les utilisateurs.

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Les consommateurs belges font face à une réalité où les appareils électroniques et ménagers deviennent de plus en plus difficiles et coûteux à réparer une fois la période de garantie légale écoulée. Cette nouvelle loi répond directement à cette préoccupation en imposant des obligations spécifiques aux constructeurs et distributeurs.

L'objectif est de rendre la réparation plus accessible financièrement, encourageant ainsi le recyclage et la réduction des déchets électroniques. Les ménages devraient bénéficier de coûts de maintenance plus prévisibles et compétitifs sur le marché.

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Impacts pour les consommateurs et les fabricants

Les fabricants seront tenus de publier leurs tarifs de réparation, ce qui permettra aux clients de comparer les offres avant de se rendre en boutique ou d'envoyer leur appareil en service après-vente. Cette mesure vise à lutter contre les prix abusifs pratiqués par certaines marques.

Les appareils concernés incluent les smartphones, les réfrigérateurs et les machines à laver, qui représentent une part importante des déchets ménagers dans le pays. La transparence tarifaire devrait aider les consommateurs à faire des choix éclairés et à prolonger la durée de vie de leurs biens.

Contexte et prochaines étapes

Cette initiative s'inscrit dans une dynamique plus large de transition écologique et de responsabilisation des acteurs économiques. Le gouvernement belge souhaite ainsi réduire l'empreinte carbone liée à la production et au remplacement constant de nouveaux appareils.

Les détaillants et les professionnels de la réparation devront s'adapter rapidement à ces nouvelles exigences réglementaires pour rester compétitifs et conformes à la loi. Cette transition devrait bénéficier à long terme à l'économie circulaire en Belgique.