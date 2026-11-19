En Belgique, la classe moyenne supporte la charge fiscale la plus lourde tandis que les patrimoines riches prospèrent. Analyse des enjeux fiscaux et des controverses politiques actuelles.

En Belgique, un constat économique et social de plus en plus assombri est tiré des travaux d'économistes : les inégalités progressent rapidement, contrairement à l'image d'un pays pourtant relativement égalitaire avec une classe moyenne étendue. Alors que le patrimoine de cette classe moyenne tend à stagner, les patrimoines plus imposants, alimentés par les dividendes et les plus-values boursières, continuent de croître de manière significative. Dans cette dynamique asymétrique, c'est bien la classe moyenne qui porte effectivement la charge fiscale la plus lourde du système, assurant ainsi la sustentation des finances publiques.

La charge fiscale pèse sur la classe moyenne

La classe moyenne supporte la majeure partie des impôts sur la fortune au niveau relatif et ne bénéficie pas des mêmes facilités pour échapper aux droits de succession. Elle est également la première contribuable à la taxe sur le logement, une imposition qui pèse directement sur son pouvoir d'achat. Si une taxation future des plus-values boursières devait être mise en place, cette même classe moyenne continuerait de participer financièrement, confirmant ainsi qu'elle prête son épaule à l'État belgo-européen. Cette réalité contredit l'opinion répandue selon laquelle l'effort fiscal repose principalement sur les épaules des plus démunis ou d'une catégorie spécifique non définie.

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Polarisation politique et gestion des excès fiscaux

L'édition de Het Laatste Nieuws revient sur la question des excès liés aux sociétés de gestion, un sujet central pour le parti Vooruit. Ce dernier prétend qu'en raison d'une faille législative, l'État pourrait récupérer environ 4 milliards d'euros. Jeroen Bossaert, journaliste d'investigation, a confirmé l'existence réelle de ces excès, notant qu'il est possible d'économiser des dizaines de milliers d'euros d'impôt grâce à des dispositifs impliquant des résidences secondaires, des villas ou des voitures de luxe. Het Laatste Nieuws évoque ainsi des millions d'euros perdus par le fisc, dont le recouvrement est en litige devant les tribunaux.

Vérification des montants et méthodes gouvernementales

Cependant, Het Laatste Nieuws estime que les 4 milliards annoncés nécessitent une vérification, car si la faille fiscale liée aux sociétés de management est avérée, son ampleur exacte reste à déterminer avec précision. Le quotidien souligne que le gouvernement aurait sans doute été en mesure de combler cette brèche fiscale, mais que ce qui a fait défaut, c'est la méthode employée. Plutôt que la discrétion administrative, la politique a privilégié la création d'un climat de tension et la polarisation du débat public. Cette approche semble viser une sortie médiatique spectaculaire plutôt qu'une résolution technique et efficace du problème fiscal identifié.

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Analogies géopolitiques et réalités contemporaines

Dans un registre différent, l'expression Yalta est revenue dans le vocabulaire courant cette semaine pour comparer le sommet actuel de Shenzhen à la conférence de Yalta tenue en Crimée en février 1945. Contrairement à Winston Churchill, Franklin D. Roosevelt et Joseph Staline réunis en 1945, les chefs d'État américains, chinois et russes d'aujourd'hui apparaissent affaiblis face à leurs enjeux intérieurs. Donald Trump fait face à des échecs en Iran, Vladimir Poutine est immobilisé en Ukraine, et Xi Jinping doit gérer une économie fortement accrochée aux exportations.

Distinction historique et enjeux géopolitiques actuels

Une différence majeure existe également avec l'histoire : l'Allemagne nazie, agresseur de l'époque, n'était pas à la table des négociations de 1945, alors que la Russie figure aujourd'hui parmi les invités d'honneur de Shenzhen. Vladimir Poutine peut y voir une reconnaissance de sa sphère d'influence en Ukraine, Xi Jinping une consécration l'autorisant à régler la question de Taïwan avec les grandes puissances, et Donald Trump la stature d'un faiseur de paix mondial. Cette analogie historique demeure dangereuse si elle est interprétée comme un programme politique capable de produire sa propre réalité géopolitique par la seule force du discours.