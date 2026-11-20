Le ministre Frank Vandenbroucke introduit la fit note dès septembre pour aider les employés à reprendre le travail partiellement. Détails et limites du dispositif.

Le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, a officialisé une innovation majeure destinée à réduire le nombre de jours d'incapacité de travail en Belgique. Cette mesure, baptisée " fit note", entrera en vigueur à partir de septembre prochain. Elle permet aux médecins traitants d'indiquer sur le certificat médical les capacités fonctionnelles restantes d'un patient ou les aménagements nécessaires pour faciliter sa reprise progressive.

Une révolution culturelle pour le retour au travail

Cette nouveauté représente selon le ministre une véritable révolution culturelle dans la gestion des arrêts maladie. Jusqu'à présent, un médecin pouvait uniquement indiquer la durée pendant laquelle son patient ne pouvait pas travailler. Désormais, le médecin peut aussi signaler ce qui reste possible : demi-journées plutôt qu'un temps plein, absence de travail de nuit, ou poste différent. Prenons l'exemple d'un chauffeur poids lourd souffrant de diabète perdant la sensibilité des jambes. Il ne peut plus conduire, mais un rôle de dispatcheur pourrait lui convenir. La fit note permet de faire savoir ces alternatives.

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Un processus initié par le patient et facultatif

Concrètement, la démarche devra venir du patient. Une fois son accord donné, un médecin traitant pourra signaler à la mutuelle, via la fit note du certificat médical, les capacités fonctionnelles restantes. Si l'employeur a des solutions, un retour au travail plus rapide pourra être envisagé. Les personnes souffrant d'un burn-out ou après une opération de la hanche souhaitent souvent reprendre une activité faisable. Le médecin transmet ce signal en concertation avec le patient, mais sans aucune obligation. Cet accord a été pris en concertation avec les syndicats, les employeurs, mutuelles et médecins généralistes.

Limites et flous juridiques pour les médecins

Lors des discussions, il a été conclu que remplir la fit note doit rester facultative. Si le médecin n'indique rien, il n'envoie pas de signal, sans conséquence. Le médecin ne fixe aucun seuil minimal en heures et ne décide rien à la place du médecin-conseil. Aurore Girard, présidente de la Société Scientifique de Médecine Générale, confie que l'application reste vague. Pour le moment, il y a encore beaucoup de flous et d'inconnues. La décision vient d'être votée, mais les aspects pratiques restent à préciser pour les cabinets médicaux.

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Procédure technique et rôle de la mutuelle

À partir de septembre, la fit note se présentera sous forme de cases à remplir sur le certificat destiné d'abord au médecin-conseil de la mutualité. Ce dernier sera l'unique destinataire initial. Il n'y a pas de volet destiné à l'employeur, et les nouveaux champs ne contiennent aucun détail médical. Pour transmettre ces informations au médecin du travail, une base légale distincte sera nécessaire après concertation. Un médecin du travail et un employeur n'auront donc pas directement accès aux données. Ce sera au médecin traitant de les solliciter avec l'aide du médecin-conseil via la plateforme TRIO.

Impact concret sur les entreprises et les assurances

La fit note est un signal envoyé aux employeurs, mais pas une garantie de reprise immédiate. Il faut que les aménagements soient disponibles. Si vous êtes dans une petite entreprise sans dispositions, cela ne réduira pas l'incapacité de travail. La charge de travail des médecins-conseils risque d'augmenter significativement. La fit note permettra de discuter avec le médecin-conseil ou le médecin du travail. La décision finale se prend avec le travailleur pour examiner la pertinence et la faisabilité de la reprise.