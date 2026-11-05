Belgique : La loi sur les visites domiciliaires adoptée après 10 heures de débats houleux

La Chambre des représentants a voté la loi permettant les visites domiciliaires pour l'Office des étrangers. Un texte controversé validé après une longue nuit de discussions politiques intenses.

La loi relative aux visites domiciliaires a été définitivement adoptée très tôt ce vendredi matin par la Chambre des représentants belges. Ce vote intervient après une nuit de débats parlementaires intense qui s'est étalée sur dix heures de discussions. Le texte, porté par la ministre de l'Asile, Anneleen Van Bossuyt du parti N-VA, permet désormais à l'Office des étrangers de requérir l'arrestation d'un étranger dans son domicile privé.

Le mécanisme juridique des perquisitions ciblées

Ce dispositif législatif confère à la police le pouvoir d'intervenir directement au sein d'un logement privé pour interpeller un ressortissant étranger sous le coup d'un ordre de quitter le territoire. Cette mesure est conçue en vue de procéder à son expulsion ultérieure. Cependant, cette autorisation n'est pas automatique et s'accompagne de garanties spécifiques pour limiter les abus potentiels.

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La police dispose également de la faculté d'effectuer une perquisition afin de saisir tout document susceptible d'établir l'identité formelle de la personne arrêtée. L'objectif principal est de vérifier les papiers administratifs et de confirmer le statut juridique de l'individu dans le cadre de la procédure d'éloignement. Ce pouvoir d'intervention représente une extension significative des prérogatives administratives en matière de contrôle des frontières et du séjour irrégulier.

Les positions divisées entre majorité et opposition

L'adoption de ce projet de loi a rencontré une opposition frontalière de la part des forces politiques de gauche et du parti DéFI. Un large front associatif s'est constitué pour combattre cette réforme, incluant des organisations d'aide aux sans-papiers, l'Ordre des avocats, les syndicats ainsi que le Centre d'action laïque. Les manifestants ont exprimé leur rejet par des rassemblements devant le Palais de justice de Bruxelles et dans plusieurs autres villes du pays.

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La cheffe de groupe parlementaire Aurore Tourneur a défendu le texte en soulignant que les conditions d'application actuelles sont strictes et cumulatives. Elle a précisé que le seul fait de séjourner illégalement sur le territoire ne suffit plus à déclencher une visite domiciliaire. Les députés centristes ont ainsi tenté de rassurer le public sur l'usage raisonné de cette nouvelle arme juridique pour les autorités compétentes.

Critiques constitutionnelles et risques de dérives

Les détracteurs du projet de loi accusent le dispositif de porter atteinte à la Constitution belge. Ils estiment que la loi viole le principe fondamental de l'inviolabilité du domicile et la protection de la vie privée. Selon leurs arguments, elle compromet également le droit à un recours effectif et la séparation des pouvoirs en subordonnant le juge d'instruction aux directives de l'administration de l'Office des étrangers.

Le concept de danger pour l'ordre public est jugé par certains experts et politiciens comme étant trop vague pour empêcher les dérives. Matti Vandemaele d'Ecolo-Groen a illustré cette crainte en comparant la loi à un petit robinet qui laisse d'abord passer quelques gouttes. Il a averti que la prochaine administration pourrait ouvrir le robinet un peu plus, amorçant ainsi une série de restrictions plus dures au fil du temps.

Impact concret et contexte politique inédit

Denis Ducarme du MR a invoqué les chiffres de l'Organe de Coordination et d'Analyse de la Menace (OCAM) pour justifier l'utilité du texte. Il a mentionné qu'une quarantaine de personnes figurant sur les listes de lutte contre le terrorisme et le radicalisme pourrait être concernée par ces visites. Le député se dirait satisfait si une dizaine de ces perquisitions pouvaient être réalisées par an pour renforcer la sécurité nationale.

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La situation politique rend ce vote particulièrement délicat car le gouvernement est actuellement démissionnaire. La majorité a maintenu ce point à l'ordre du jour, contrairement aux usages parlementaires habituels. Cette procédure inhabituelle a suscité des critiques de la part de l'opposition qui y voit une instrumentalisation du processus législatif. Les comparaisons avec l'ICE, la police américaine de l'immigration, ont également été faites par les activistes présents dans les tribunes, ajoutant une couche de tension supplémentaire à ce débat national majeur.