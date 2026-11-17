Analyse de la transition post-Lukaku en équipe de Belgique. Focus sur De Ketelaere, Openda et Cuypers face aux exigences d'un rôle de 9 mondial. La concurrence s'intensifie pour les postes clés.

La Belgique fait face à une transition offensive majeure après le départ de Romelu Lukaku. Ce processus de renouvellement était déjà amorcé lors de la dernière Coupe du monde. Charles De Ketelaere a effectué un travail remarquable cet été. Il a confirmé ses performances lors des derniers matchs avec son propre style de jeu.

Les doutes sur la succession directe de Lukaku

Il existera des matchs où l'équipe souffrira. Elle ne créera qu'une ou deux occasions de but. C'est dans ces moments critiques qu'il faudra convertir les tirs au fond des filets. Cette exigence suscite des craintes réelles parmi les observateurs. Charles De Ketelaere possède de nombreuses qualités techniques. Cependant, il ne sera jamais un véritable 9 pur et traditionnel.

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On est attaquant de pointe ou on ne l'est pas. Ce serait rendre un mauvais service à Charles que de le présenter comme le successeur direct de Romelu. Pendant la Coupe du monde, Romelu Lukaku lui-même a conseillé Battoulli De Ketelaere. Il lui a dit de rester dans l'axe plutôt que de se disperser. Battoulli a bien assimilé ce conseil en fin de tournoi mondial.

L'évolution du profil du faux neuf en Belgique

Cela a été plus compliqué lors du début de campagne de Ligue des Nations. Les deux derniers matchs ont toutefois montré une amélioration nette. Battoulli est un faux neuf. La définition de ce rôle est en train de changer. Toutes les équipes ne jouent plus avec un joueur restant devant. Ce joueur était chargé de mettre les ballons au fond du filet.

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Battoulli s'est étoffé physiquement. Dans le pressing par exemple, il est capable d'aller étouffer l'adversaire. Il représente un autre profil tactique. L'effectif n'a pas le choix concernant cette orientation. C'est aux autres joueurs aussi de se positionner dans la hiérarchie offensive. Cette dynamique change la donne pour l'ensemble de l'attaque belge.

La hiérarchie des attaquants et les talents émergents

Cette hiérarchie va falloir qu'elle s'installe durablement. Voici une première liste intéressante qui se détache dans le groupe national. Lucas Stassin avait indiqué il y a un an que Charles De Ketelaere avait sans doute le plus de potentiel. Chaque matin vers 11h30, recevez l'essentiel de l'information sportive pour suivre ces évolutions.

Même si dans cette liste, j'ai un peu plus de peine à croire en Loïs Openda. Yari Verschaeren Cuypers, cela reste à voir. Il arrive finalement au bon moment tactique. Le statut ira d'abord s'établir sur la forme du moment. La Belgique a la chance d'avoir beaucoup de jeunes joueurs talentueux. Dans tous ceux-là, il n'y en a aucun qui rivalise avec Lukaku. Il faut un attaquant d'envergure mondiale pour remplacer ce niveau.

La nécessité d'une solution au niveau mondial

Le déficit de puissance offensive est réel. Aucune option actuelle ne couvre entièrement le vide laissé. Les solutions doivent venir d'autres postes ou d'une évolution collective. Le système doit compenser l'absence d'un buteur historique. La pression reste donc forte sur les jeunes talents. Ils doivent montrer qu'ils peuvent porter ce poids collectif. La suite de la campagne déterminera la hiérarchie finale. Les résultats futurs testeront la solidité de ce nouveau schéma tactique. L'efficacité devant le but restera l'unique juge de paix. La patience sera requise pour voir émerger une nouvelle identité.