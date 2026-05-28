Belgique : Le débat sur l'incitation à la haine relancé après une condamnation

La condamnation d'un ancien député pour incitation à la haye ravive en Belgique les discussions sur la législation antiracisme. Avocats et experts en droits de l'homme s'opposent sur la nécessité de modifier la loi, entre protection des groupes et liberté d'expression.

La condamnation récente de l'ancien député néerlandais Filip Dewinter, connu pour ses déclarations controversées sur les Africains et les Roms, relance le débat en Belgique sur la pertinence de l'incrimination de l'incitation à la haine.

Selon l'avocat Walter Van Steenbrugge, modifier la législation belge en la matière serait inutile, car celle-ci est subordonnée aux conventions du Conseil de l'Europe, notamment la Convention européenne des droits de l'homme. Il souligne que le droit pénal remplit non seulement une fonction répressive, mais aussi une fonction communicative et éducative, envoyant un message clair à la société sur les discours intolérables.

La professeure en droits de l'homme Sofie Royer (VUB/KUL) nuance, estimant que le droit international laisse une marge d'interprétation aux États membres. Elle rappelle que si l'incitation à la violence est clairement prohibée, l'incitation à la haine offre plus de flexibilité, pouvant être limitée aux cas où elle menace l'ordre public.

Royer s'interroge sur la opportunité politique de relancer ce débat alors que la législation belge anti-haine a été profondément réformée en 2023 sans être remise en cause, y voyant un "profileringsdrang" de certains politiciens, comme le président de la Chambre Peter De Roover (N-VA) qui plaide pour restreindre l'incrimination aux seuls appels à la violence. Le Premier ministre Bart De Wever (N-VA) a quant à lui suggéré d'examiner la question, favored a better idea over criminal prosecution when no violence is incited.

Van Steenbrugge rejette cette approche, rappelant les leçons de l'histoire, notamment la montée du nazisme, et l'objectif du droit pénal de protéger les groupes vulnérables contre la stigmatisation. L'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme, qui condamne les États qui ne sanctionnent pas les discours de haine, renforce son argument.

Royer, tout en condamnant les propos de Van Langenhove, met en garde contre l'effet contre-productif des condamnations pénales qui peuvent donner une visibilité médiatique et renforcer le sentiment de persécution chez les extrémistes. Le cas illustre les tensions entre liberté d'expression et protection des groupes, dans un contexte où des personnalités politiques envisagent de modifier un équilibre juridique fragile établi après des décennies de débats





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