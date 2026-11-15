Belgique : Le Dr Ayesh demande l'évacuation de sa famille de Gaza par le tribunal

Le médecin palestinien reconnu réfugié en Belgique s'adresse au juge pour obtenir le départ de sa famille restée à Gaza, face aux réticences de l'État belge invoquant la géopolitique.

Le Dr Ayesh, médecin palestinien ayant continué à exercer ses fonctions soignantes au cœur du conflit à Gaza avant d'arriver en Belgique, a lancé un appel désespéré devant la justice belge. Reconnu réfugié le 23 mars 2026 sur le territoire national, il cherche désormais à faire rapatrier sa famille, contrainte de rester dans l'enclave en raison de l'instabilité sécuritaire. Cette audience marque une étape cruciale dans la quête de réunification familiale face à l'urgence humanitaire et médicale qui caractérise la situation de sa proche parenté.

Statut légal et urgence médicale du médecin

Le parcours juridique du Dr Ayesh a été officiellement scellé par la reconnaissance de son statut de réfugié en Belgique le 23 mars 2026, suite à son arrivée en novembre 2025. Malgré ce statut protecteur, il fait face à une aggravation critique de son propre état de santé, marqué par une récidive de son cancer, comme l'a souligné son avocate Me Hélène Crokart lors de la plaidoirie. Cette détresse médicale personnelle s'ajoute à la préoccupation majeure concernant le sort de sa famille, qui dispose de visas en ordre depuis le 31 juillet 2026.

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Réticences de l'État belge et complexe géopolitique

L'avocat de l'État belge, Me Clémentine Caillet, a présenté une défense fondée sur la complexité des relations internationales plutôt que sur une opposition directe à la réunification. Elle a estimé que la délivrance des visas constituait déjà un respect des obligations découlant de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, laquelle n'impose pas explicitement une obligation d'évacuation physique. Selon cette représentation de l'État, les démarches nécessaires pour extraire les proches du Dr Ayesh relèvent exclusivement des relations diplomatiques avec des États tiers, compte tenu des risques sécuritaires et géopolitiques liés à la région de Gaza.

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Arguments juridiques de la défense et droits familiaux

Me Hélène Crokart, au nom de son client, a exigé des démarches concrètes de la part de l'État belge, menaçant d'obtenir une astainte en cas d'inaction. Son argumentation repose sur l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, ainsi que sur le principe de l'intérêt supérieur des enfants. La défense a insisté sur la vulnérabilité des membres de la famille, dont deux sont mineurs, et a souligné l'urgence absolue de leur départ de la zone de conflit, une position rejetée par l'État qui considère que ses obligations légales sont satisfaites par la simple délivrance des titres de voyage.