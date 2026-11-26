La Belgique étend la protection des aidants proches au chômage jusqu'en 2029. Le bénéfice passe de 12 à 48 mois pour soulager les proches soignants face au vieillissement.

Le gouvernement belge a officialisé une extension significative du régime de protection sociale destiné aux aidants proches. Cette mesure majeure vise à sécuriser l'emploi des personnes qui prennent soin d'un proche dépendant. La durée maximale de leur indemnisation est ainsi portée de douze à quarante-huit mois.

Extension de la protection aux aidants proches

Cette décision gouvernementale introduit une modification substantielle du cadre légal existant. Désormais, la période pendant laquelle un aidant peut bénéficier d'un revenu de remplacement lorsqu'il perd son emploi est considérablement accrue. Le plafond de protection est relevé de douze mois à quarante-huit mois.

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Cette extension s'applique spécifiquement aux personnes qui assument la charge de soins d'un proche. Elle permet de compenser la précarité liée à l'arrêt ou à la réduction d'activité professionnelle. Les chiffres indiquent que la durée maximale est quadruplée par cette réforme.

Vigueur jusqu'à la fin de l'année 2029

Le nouveau régime dérogatoire ne s'applique pas de manière permanente. Il est prévu pour rester en vigueur jusqu'à la fin de l'année deux mille vingt-neuf. Cette date limite fixe un horizon clair pour l'application de cette mesure d'urgence sociale.

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Les experts estiment que cette durée transitoire permet au gouvernement d'évaluer l'impact de la réforme. Elle offre également un cadre juridique stable pour les aidants pendant plusieurs années. La fin de cette période correspondra à une possible réévaluation du dispositif.

Soutien aux familles face au vieillissement

Les aidants proches constituent un pilier essentiel du système de santé belge. Ils représentent une main-d'œuvre bénévole massive qui soulage le réseau hospitalier. Cette mesure reconnaît implicitement leur rôle indispensable dans la gestion de la dépendance.

Le passage de douze à quarante-huit mois offre une sécurité financière tangible. Cela permet aux aidants de ne plus choisir entre leur santé mentale et leur stabilité financière. La protection accrue réduit le risque de chute de revenu après la fin de la prestation.

Impacts économiques et perspectives

Cette extension aura des répercussions directes sur le budget du Fonds national de retour à l'emploi. Les coûts supplémentaires sont intégrés dans les projections financières du gouvernement fédéral. L'objectif est de maintenir l'insertion professionnelle des aidants à long terme.

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Les prochaines étapes concernent la mise en œuvre technique de cette nouvelle règle. Les bureaux du chômage devront adapter leurs systèmes informatiques avant la fin de l'année. La communication auprès du public cible restera une priorité pour le ministère concerné.